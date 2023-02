Liguria. Aria molto fredda di origine continentale si appresta a interessare la penisola. Anche sulla Liguria ci attende un avvio di settimana con forti venti e temperature in netta diminuzione. Sono le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 6 febbraio, al mattino molto presto ancora possibili deboli nevicate sulle Alpi Liguri e, localmente, Val Bormida occidentale a partire dai 200-300 metri, nuvolosità sparsa accompagnata da qualche locale piovasco sul centro-ponente costiero con quota neve in abbassamento fino a 400-500 metri. Dalle prime ore del mattino rapido esaurimento dei fenomeni con ampi spazi soleggiati, pomeriggio che trascorrerà con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi ovunque.

In serata rapido aumento della nuvolosità su tutta la regione, nella notte su martedì sono attese deboli nevicate fino a fondovalle sui versanti padani occidentali ed Alpi Liguri. Sul centro-ponente costiero precipitazioni scarse o nulle, ma non si escludono locali fiocchi fino a bassa quota in caso di fenomeni. Avremo venti moderati o forti da nord/nord-est con rinforzi fino a burrasca.

Burrasca dai quadranti orientali sul Golfo. Mare molto mosso al largo e sul bacino occidentale, mosso altrove. Temperature in diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 3 e 12 gradi. Nell’interno tra -9 e 6.

Domani, martedì 7 febbraio, tra la notte e l’alba ancora fenomeni nevosi sulle Alpi Liguri e Val Bormida occidentale; in mattinata rapido esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite associate, residua nuvolosità potrà interessare i versanti padani. Dal pomeriggio cieli sereni sull’intero territorio regionale. Venti: forti, con rinforzi fino a burrasca, da nord/nord-est. Mari: stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo. Temperature in diminuzione con possibili gelate nelle zone interne.

Per mercoledì 8 febbraio ci si aspetta una giornata soleggiata ma ancora ventosa. Temperature minime stazionarie o in ulteriore calo, massime stabili o in lieve e temporanea ripresa. Gelate diffuse nelle zone interne.