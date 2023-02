Genova. Sabato soleggiato e molto mite vista l’ingerenza di correnti favoniche sul nord Italia. Tra domenica e lunedì brusco abbassamento delle temperature con nubi in aumento, ma scarsi fenomeni. Ecco le previsioni per oggi e i prossimi giorni elaborate da Limet.

Sabato 4 febbraio. Un po’ di nubi basse saranno presenti al mattino lungo le coste del levante, ma tenderanno ad attenuarsi. Sul resto della regione tempo soleggiato e molto mite specie lungo i versanti padani. Tra la sera e la notte nuovo aumento delle nubi sul Genovese, invariato altrove. Venti: Da deboli a moderati da nord nelle aree interne, deboli meridionali sul mare e su alcuni tratti di costa. Mari: Da mosso a poco mosso. Temperature: In generale aumento, valori superiori alla norma specie nelle aree interne. Costa: min +8/12°C, max +14/18°C. Interno: min 0/+7°C, max +11/16°C (fondovalle/collina)

Domenica 5 febbraio. Nubi irregolari su tutta la regione, più intense sul settore centrale dove non si esclude qualche debole pioggia in serata. Più aperto il tempo ai lati della regione. Venti: Deboli o moderati da sud-est. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: In diminuzione.