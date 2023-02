Liguria. Il Mediterraneo occidentale è ancora protetto da una vasta area di alta pressione. Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, al mattino cielo sereno quasi ovunque, eccezion fatta per qualche nube bassa su savonese e spezzino. Nel corso del pomeriggio e della sera aumento della nuvolosità in particolare sul centro-Levante della regione, ma senza fenomeni. A Ponente atteso solo un transito di velature.

Venti deboli e di direzione variabile. Mare poco mosso. Temperature stazionarie sulla costa minime tra +4 e +9°C, massime tra +13 e +16°C; nell’interno: minime tra -5 e +2°C, massime tra +12 e +16°C (fondovalle/collina).

Giovedì 16 febbraio generalmente nuvoloso su gran parte della regione, pur senza fenomeni di rilievo. Venti: moderati dai quadranti meridionali. Mari: poco mosso o al più mosso. Temperature: stazionarie o in leggero calo le massime.

Venerdì 17 febbraio: cielo nuvoloso in particolare sul settore centro-orientale. Maggiori schiarite a Ponente. Assenza di fenomeni. Minime in aumento e massime in calo.