Genova. Prosegue l’afflusso di aria molto fredda dai quadranti orientali: ci attendono ancora giornate soleggiate e tipicamente invernali dal punto di vista termico. Nel fine settimana il rinforzo dell’alta pressione favorirà un graduale rialzo delle temperature. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 9 febbraio. Avvisi: venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca. Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino qualche addensamento potrà interessare le zone interne, non si escludono sporadici fiocchi di neve sulle Alpi Liguri. Lungo la fascia costiera cieli sereni o al più poco nuvolosi. Dalle ore centrali, e per il resto della giornata, cieli che si presenteranno sereni sull’intero territorio regionale. Venti: tesi o forti dai quadranti settentrionali, raffiche fino a burrasca. Mari: da molto mosso a mosso ad ovest di Capo Mele, stirato o poco mosso altrove. Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve calo. Costa: min -1/+4°C, max +5/11°C. Interno: min -12/-2°C, max -1/+5°C (fondovalle/collina).

Venerdì 10 febbraio. Giornata interamente caratterizzata da cieli sereni su tutta la regione. Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, locali rinforzi tra Genova e Capo Mele nelle prime ore di giornata. Mari: in prevalenza poco mosso. Temperature: minime in ulteriore diminuzione nelle vallate interne, gelo diffuso. Massime in aumento ovunque.

Sabato 11 febbraio. Nella prima parte di giornata transito di qualche nube alta, per il resto soleggiato. Temperature in aumento.