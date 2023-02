Genova. Alta pressione in ulteriore rinforzo sull’Europa centrale. I prossimi giorni saranno stabili e soleggiati anche in Liguria. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e per i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 13 febbraio, giornata soleggiata ovunque. Qualche locale nube bassa o foschia sui versanti padani al primo mattino. Venti: fino a metà giornata moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente. Diverranno deboli ovunque nel pomeriggio con direzione variabile. Mari: quasi calmo o poco mosso sotto costa. Localmente mosso al largo del ponente. Temperature: in aumento nelle minime, stazionarie o in lieve aumento (specialmente lungo le coste) le massime: saranno comprese sulla costa tra 5 e 17 gradi, nell’interno tra -3 e 16 gradi.

Domani, martedì 14 febbraio, giornata soleggiata ovunque, venti deboli di direzione variabile, mari quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie.

Per mercoledì 15 febbraio la situazione resterà invariata, altra giornata soleggiata. Dalla tarda serata – dicono i previsori di Limet – “potrebbe comparire qualche batuffolo di maccaja lungo le coste del centro-levante”. Temperature stazionarie.