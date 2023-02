Maxi sequestro di cocaina in porto, arrestati (dopo un anno) altri quattro portuali genovesi

Genova. Sono tutti lavoratori portuali genovesi le quattro persone arrestate stamattina dalla Guardia di finanza di Genova a quasi un anno dal maxi sequestro di cocaina sulla Msc Adelaide, la “nave dei misteri” proveniente da Rio de Janeiro e arrivata nel porto di Pra’. Le misure di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Gip del tribunale di Genova su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Sono tutti indagati per traffico di stupefacenti aggravato.

Contestualmente alla misura cautelare, la Guardia di finanza sta dando esecuzione a perquisizioni delegate dalla Dda di Genova nel capoluogo ligure, a Roma e in provincia di Reggio Calabria.

Il 7 febbraio 2022 per quella vicenda era stato arrestato in flagranza di reato Fabio Papa, camallo della Culmv che, dopo aver rotto i sigilli del container, era stato sorpreso mentre prelevava 14 borsoni contenenti cocaina, in tutto circa 435 chili. A seguito dell’arresto, Fabio Papa era stato condannato a 10 anni di reclusione.

Nel corso della prosecuzione delle indagini condotte dal Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova con il supporto del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza, sono stati arrestati altri quattro portuali che hanno collaborato con Papa al recupero del carico di droga: si tratta di Alberto Pinto, Natale Giuliano e Rocco Lazzaro, i primi due già in servizio presso il porto di Gioia Tauro, e di Massimo Malinconico, quest’ultimo dipendente della Culmv.

In particolare, secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, i tre avevano effettuato sopralluoghi preliminari nei giorni precedenti l’arrivo della Msc Adelaide che trasportava il carico di droga. Giuliano, nella notte tra il 6 e il 7 febbraio dava disposizioni a Fabio Papa con un cellulare che gli aveva consegnato appositamente e che veniva utilizzato esclusivamente per le comunicazioni relative all’operazione.

La quarta persona arrestata, Massimo Malinconico, era presente in porto la sera del 6 febbraio. In previsione di un’ispezione doganale, insieme a Fabio Papa avrebbe usato un semovente e un mezzo di trasporto portuale per spostare il container che custodiva all’interno la cocaina in un altro luogo, più appartato e non coperto dalle telecamere di sorveglianza. In questo modo Papa ha poi potuto aprirlo per recuperare il carico illegale.