Mariela Castro a Genova: “La rivoluzione cubana non si ferma”. Il convegno su diritti, famiglia e embargo

Genova. Fa parte dell’Assemblea nazionale del potete popolare e da anni è una delle principali attiviste mondiali per i diritti umani e per l’educazione sessuale inclusiva. Parliamo di Mariela Castro Espin, la figlia di Raul e nipote di Fidèl, che domani, giovedì 16 febbraio, sarà a Genova per una conferenza dal titolo inequivocabile: “La rivoluzione cubana non si ferma: diritti umani, codice della famiglia, blocco economico Usa contro Cuba”.

L’incontro, organizzato dai circoli liguri dell’Associazione nazionale di amicizia Italia e Cuba, si terrà domani presso la sala conferenze della Biblioteca universitaria di Genova, di via Balbi 40. A patrocinare l’evento anche Anpi Genova, Arci Liguria, ArciGay e Coop Liguria.

Tanti gli argomenti sul tavolo, a partire dalla situazione legata al grande paese caraibico alle prese con una fase storica molto delicata e importante, ma che continua ad essere un punto di riferimento per la cultura ‘antagonista’ al sistema economico occidentale basato su mercati e grandi gruppi di potere capitalistici.

Mariela Castro è impegnata per i diritti degli omosessuali e dei transessuali a Cuba. Soprattutto nei confronti di questi ultimi, si è fatta promotrice di una politica volta alla loro protezione e integrazione nella società cubana. Ma a tenere banco sarà sicuramente la questione mai risolta del ‘Bloqueo’, vale a dire l’embargo commerciale ed economico imposto dagli Usa a Cuba e che di fatto tiene sotto scatto l’economia dell’isola e il futuro di milioni di cubani: un cappio che colpisce soprattutto le persone con meno risorse ma che il governo cubano, non senza contraddizioni, continua, sta riuscendo a non lasciare indietro.