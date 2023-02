Marassi, ragazzino investito da un’auto nel piazzale della scuola: non è grave

Genova. Incidente questo pomeriggio nel piazzale antistante la scuola media Luca Cambiaso di via Centurione Bracelli a Marassi.

Un ragazzino di 11 anni è stato investito da un’auto in retromarcia mentre usciva dalla scuola al termine delle lezioni. E’ successo intorno alle due. Lo studente, soccorso in un primo momento in codice giallo per possibili lesioni, è stato portato all’ospedale Gaslini dove gli è stato assegnato il codice azzurro, meno grave.

Per lui una prognosi di sette giorni. Alla guida dall’auto una donna che a sua volta stava recuperando il figlio a scuola. Sulla dinamica dell’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, indaga la polizia locale.