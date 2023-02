Manesseno, grossa fuga di gas: chiuso per sicurezza anche un asilo

Genova. Grossa fuga di gas a Manesseno, in Valpolcevera, nel comune di Sant’Olcese. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Busalla e di Bolzaneto sono intervenuti per individuare la perdita e mettere l’area in sicurezza.

Secondo quanto riportato il gas starebbe fuoriuscendo da più tombini. In via precauzionale è stato evacuato l’asilo di via Fratelli Cervi.

Sul posto anche la polizia locale, per regolare il traffico, e gli specialisti del nucleo Nbcr, che si stanno occupando di individuare l’esatta causa della perdita.