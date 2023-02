Genova. E’ stata presentato questo pomeriggio durante una commissione del Consiglio comunale di Genova il progetto del parco lineare di Lungomare Canepa: uno sviluppo di aree verdi al fianco della grande arteria viaria, in continuità con il futuro parco della Lanterna, per il quale sarebbe al lavoro il team di Renzo Piano. Per diminuire l’impatto acustico del traffico, il parco sarà affiancato da una barriera antirumore che coprirà solamente la carreggiata più prossima alle case.

Il progetto è però stato accolto con freddezza dai cittadini e residenti presenti in aula, guidati dal Comitato Lungomare Canepa, che ha chiesto chiarezza all’amministrazione civica riguardo il trasferimento dei 25 milioni (su 40 previsti) ‘deviati’ dal progetto della copertura della ‘Gronda a Mare’ in favore del rifacimento di Piazzale Kennedy. “Io sto con la copertura” è stato lo striscione composto durante i lavori della commissione nella platea aperta al pubblico.

“Siamo amareggiati e delusi – ha detto in aula Silvia Giardella, audita come rappresentante del comitato che nei mesi scorsi aveva presentato e donato all’amministrazione civica un progetto nato dal basso per la costruzione di una copertura calpestabile che avrebbe completamente ricoperto la sede stradale – i cittadini e i residenti sono esasperati, e hanno presentato un esposto. E’ impossibile vivere nelle nostre case con questo inquinamento che fa ammalare e il rumore che non fa dormire“.

Sul punto il vicesindaco Pietro Piciocchi è tornato a ricordare le difficoltà tecniche emerse per il progetto presentato dai cittadini: il primo problema è stato l’aumento dei costi di realizzazione, che secondo le stime sarebbero passati da 40 a circa 60 milioni. Un cifra considerata non sostenibile. Oltre a ciò la cantierizzazione avrebbe avuto la necessità di realizzare nuovi sottoservizi in una area molto complessa come quella del varco portuale Etiopia.

“L’amministrazione condivide la necessità di realizzare in lungomare Canepa una potente opera di mitigazione – ha ribadito Piciocchi – Questo è un punto cardine per noi. Siamo consci che si tratta di una strada che ha avuto una rilevanza fondamentale nel momento del crollo del ponte Morandi e oggi continua ad essere una strada interessata da un intenso traffico veicolare. Dobbiamo stringere con i tempi per questo abbiamo elaborato questa opzione del parco urbano. A giugno dobbiamo aggiudicare l’opera quindi ben venga la commissione odierna per confrontarci sulle soluzioni progettuali. Sulla copertura devo fare autocritica: ammetto che abbiamo creato un’illusione, abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo”.

guarda tutte le foto 5



Parco lineare Lungomare Canepa

Il nuovo progetto prevede un parco urbano lineare a livello zero, cioè allo stesso livello di lungomare Canepa, collegato con il parco della Lanterna. Secondo quanto previsto dai progettisti su tutto lo sviluppo di Lungomare Canepa sarà realizzato un asse pedonale e ciclabile, arricchito di verde pubblico, con una barriera antirumore, lunga circa 800 metri, che coprirà la carreggiata direzione ponente. La barriera sarà un struttura leggera, forse di vetro mentre per quanto riguarda le corsie delle auto non è prevista alcuna modifica.

Critiche anche da parte dell’opposizione. “Il comune restituisca i 25 milioni a Lungomare Canepa e ai cittadini di Sampierdarena – ha ribadito Cristina Lodi in un suo intervento – faccia, come doveva fare in questi ultimi cinque anni, un progetto serio e sostenibile con analisi vere sulla situazione in cui vivono i residenti. Ci sono stati cinque anni di tempo per trovare una soluzione, e oggi si arriva a pochi mesi dalle scadenze”.

“Oggi è stata la prima volta che il consiglio si è riunito in commissione per affrontare questo argomento – ha sottolineato Filippo Bruzzone, consigliere lista RossoVerdi richiedente della convocazione di oggi – E oggi termina con una nuova idea progettuale che non dà certezza sulla riduzione del rumore e dell’impatto ambientale né si è capito se il Comune voglia mediare con il territorio per migliorare le condizioni di chi vive in lungomare Canepa. Seguiranno altre commissioni a cui chiederemo sempre la partecipazione del Comitato Lungomare Canepa”.

“Non vogliamo soluzioni al ribasso – ha ribadito Silvia Giardella – il progetto che avevamo pensato e presentato era un valore aggiunto per tutto il quartiere e crediamo anche per la città. La soluzione che vediamo oggi qua è una compensazione per i soli abitanti di Lungomare Canepa. Sampierdarena rivuole i 25 milioni sottratti“