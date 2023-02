Lo Scudetto diventa fiaba, “C’era una volta la Samp” è il racconto per bambini dell’impresa del 1991

La “fiaba vera” della Sampdoria dello Scudetto è diventata per davvero una fiaba. D’altronde c’erano gli eroi, gli antagonisti che sembravano insormontabili, la saggezza di preziose guide come Mantovani e Boskov. “C’era una volta la Samp” è il racconto per bambini scritto dalla redazione di Blucerchiando e illustrato da Chiara Giolito. “Non è facile essere sampdoriani in questo momento così drammatico– afferma il caporedattore Matteo Politanò – e per questo abbiamo pensato a un’iniziativa rivolta ai più piccoli e anche ai genitori, che potranno raccontare una fiaba che hanno vissuto”.

Al campetto del quartiere vincevano sempre gli stessi da tanti anni. Ma pian piano Luca e Roberto riescono a diventare un po’ a sorpresa i Campioni del campetto. Ci sono proprio tutti i personaggi della stagione 1990/91, con Luca e Roberto che seguono i consigli del saggio nonno Vuja e a cui Paolo regala le maglie, gli avversari difficili da battere. Combinazione, Marco come Van Basten e Diego come Maradona. C’è anche chi tenta di portare Gianluca in un’altra squadra. E non poteva mancare Tomas, ragazzino vestito di rosso e di blu che non perde occasione per fare commenti poco simpatici nei confronti di Luca e Gianluca. “Siete stati fortunati”. “Insomma – aggiunge Giolito – un simpatico bastian contrario”.

Il racconto termina a pagina 91. Non a caso come spiega Matteo Politanò: “Una scelta simbolica quella della pagina finale. I personaggi della fiaba hanno tutti una caratteristica che rimanda a personaggi di quel periodo magico per tutti i sampdoriani, non sempre sono riferimenti immediati. Tuttavia, i genitori non avranno problemi a coglierli”. Un volume da leggere e da cantare: “In alcune parti sono presenti addirittura dei cori. I tifosi hanno un ruolo di primo piano in questa storia “, aggiunge Politanò.

“Il tratto che caratterizza Boskov è la saggezza, pertanto abbiamo dovuto invecchiarlo per renderlo credibile come nonno di Roberto e Luca. Un nonno severo che predica l’importanza dell’allenamento”, racconta l’illustratrice Chiara Giolito. “Fiaba e disegni sono andati di pari passo – prosegue – con il racconto che ha influenzato le mie illustrazioni e con le illustrazioni che talvolta hanno guidato l’evolversi della trama. Abbiamo scelto di non dare un volto a Mantovani, che agisce dietro le quinte e che regala le divise alla squadra di Luca e Roberto“.

“La cosa che fa più piacere è sentire la gioia di molti genitori che possono attraverso uno strumento alla portata dei bambini tra i 3 e i 6 anni tramandare l’amore per la Sampdoria visto che è difficile farlo basandosi su quanto sta accadendo negli ultimi mesi”, aggiungono. Una sorta di catechismo blucerchiato che potrebbe ben presto raggiungere lettori di tutto il mondo. “L’idea – svelano – è di provare a tradurre in inglese questa bella storia di sport”.