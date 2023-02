Litiga con l’autista di un pullman che non gli fa caricare il monopattino, arriva la polizia e gli trova la droga: arrestato

Genova. Tutto è nato da una lite con l’autista di un pullman che non gli aveva permesso di caricare a bordo il suo monopattino elettrico, così lui, un 34enne, aveva piazzato il mezzo davanti all’autobus impedendogli di partire. E’ successo ieri sera in via Fanti d’Italia intorno alle 21.

I poliziotti, chiamati dall’autista hanno mediato la lite e permesso al mezzo di riprendere il viaggio ma il 34enne è dovuto restare a terra con il suo monopattino. Nel frattempo i poliziotti, insospettiti dall’odore che proveniva dagli indumenti del 34enne gli hanno chiesto di estrarre ciò che aveva in tasca rinvenendo così una bustina trasparente contenente cannabis.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura dove è stata perquisita anche la sua valigia, all’interno della quale sono stati trovati altri 7 involucri per un totale di quasi 90 grammi di sostanza stupefacente. Il magistrato di competenza ha disposto per questa mattina il processo in direttissima.