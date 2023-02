L’Iren Genova Quinto rimonta e piega il Telimar ai rigori

Genova. Una Iren Quinto che non molla davvero mai riesce a superare il Telimar Palermo nelle semifinali di Coppa Italia al termine dei tiri di rigore.

Dopo una partita al cardiopalma, con la squadra siciliana sempre avanti (anche di tre reti) e quella ligure costretta a inseguire, il pareggio della formazione biancorossa arriva in extremis grazie ad un gol di Molina. Dai cinque metri non sbagliano i genovesi: segnano lo stesso Molina, quindi Mijuskovic, Nora, Niccolò Gambacciani e Ravina, mentre il Telimar, e nello specifico Vitale, si fa murare da Rocco Valle, subentrato fra i pali a Francesco Massaro.

“Abbiamo reagito bene dopo la confitta di ieri – commenta Guillermo Molina -. Abbiamo lottato sino in fondo con grande concentrazione nonostante fosse una gara molto difficile da giocare. Tutti hanno dato il loro contributo, dall’1 al 13, anche i ragazzini ci hanno dato una grande mano e questo è stato molto importante a livello di squadra, ha fatto la differenza”.

Il tabellino:

TELIMAR – IREN GENOVA QUINTO 11-13

(Parziali: 3-1, 1-2, 3-2, 1-3)

TELIMAR: Jurisic, Del Basso 2, Vitale 2, Di Patti, Fabiano, Hooper 2, Giliberti, Pericas Eixarch, Lo Cascio, Occhione 1, Lo Dico, Irving 1, Washburn. All. Baldineti.

IREN GENOVA QUINTO: Massaro, N. Gambacciani 1, Di Somma, Massa, Molina Rios 2, Ravina 1, Fracas 1, Nora 2, Figari, Mijuskovic, Gitto, J. Gambacciani 1, Valle. All. Bittarello.

Arbitri: Colombo e Calabrò.

Note. Usciti per limite di falli Massa (Q) a 6’58″ del terzo tempo, Gitto (Q) a 3’32″ del quarto tempo e Di Somma (Q) a 7’57″ del quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 4/15 + 2 rigori e Quinto 5/9. In porta Jurisic (T) e Massaro (Q). Del Basso (T) fallisce un rigore (traversa) a 5’38″ del quarto tempo.

Sequenza rigori: Molina (Q) gol, Irving (T) gol, Mijuskovic (Q) gol, Hooper (T) gol, Nora (Q) gol, Occhione (T) gol, N. Gambacciani (Q) gol, Vitale (T) parato, Ravina (Q) gol. Valle (Q) subentra a Massaro dopo la terza serie di rigori.