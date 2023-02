L’Iren Genova Quinto non sbaglia alla Paganuzzi: Anzio battuto 9-5

Genova. Un primo tempo combattuto, fatto di una serie di botta e risposta e chiuso in pareggio sul 2-2. Poi, nel momento centrale della partita, l’expolit dei biancorossi. L’Iren Genova Quinto fa suo il match contro l’Anzio Waterpolis, vincendo 9-5 alla Marco Paganuzzi di Albaro nella sedicesima giornata del campionato nazionale di serie A1.

“In questa parte di stagione – commenta il tecnico Luca Bittarello – abbiamo lavorato molto, specie durante le vacanze di Natale, proprio per avere qualcosa in più nella seconda parte di gara, e i risultati ci dicono che il lavoro ha dato i suoi frutti. Il dato più indicativo di oggi però è che all’andata avevamo perso prendendo ben sette gol a uomini pari, e invece questa volta le cose sono andate diversamente: significa che ci stiamo preparando bene e dobbiamo andare avanti su questa strada. Ipoteca sul settimo posto? La avremo solo quando ci sarà la matematica a certificarlo, ora dobbiamo difenderlo e pensare alla gara in casa dell’Ortigia, da affrontare con serenità ma con la consueta grinta agonistica”.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Anzio Waterpolis 9-5

(Parziali: 2-2, 3-1, 2-1, 2-1)

Iren Genova Quinto: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, Villa, G. Molina Rios, R. Ravina 3, A. Fracas, A. Nora, N. Figari 1, P. Mijuskovic 2, M. Gitto 1, J. Gambacciani 1, Valle. All. Bittarello.

Anzio Waterpolis: S. Santini, N. Fratarcangeli, R. Pelicaric, S. Susak, D. Caponero, A. Goreta 1, G. Barberini, N. Cuccovillo 3, F. Lapenna, L. Bajic 1, E. Koprcina, D. Presciutti, A. Antonini. All. Tofani.

Arbitri: Calabrò e D’Antoni.

Note. Uscito per limite di falli J. Gambacciani (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 3/10 + un rigore e Anzio 3/12.