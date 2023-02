L’Iren Genova Quinto esce nei quarti di finale: secca sconfitta col Savona

Genova. I quarti di finali della Coppa Italia non sorridono all’Iren Genova Quinto, costretta a cedere il passo alla Rari Nantes Savona (11-4 il risultato finale) nel match disputato alla “Marco Paganuzzi” di Albaro. Domani alle 17 Gitto e compagni dovranno così vedersela contro il Telimar Palermo, che a sua volta è stato superato 18-5 dalla Pro Recco.

“Se sommiamo anche l’ultima gara di campionato, quella con il Posillipo, stiamo attraversando un periodo non facile – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Prendiamo troppi gol e contro il Savona non siamo riusciti a rimanere in partita sino alla fine. Adesso concentriamoci sulle prossime due partite, per provare a tornare a vincere e ad acquisire sicurezza in noi stessi. Giocare in una piscina del genere, resa così bella dalla società e dai tanti tifosi che sono venuti a vederci, fa crescere il rammarico per non essere riusciti a regalare loro una gioia”.

L’attaccante mancino savonese Eduardo Campopiano dichiara: “È stata una partita molto combattuta nei primi due tempi, poi siamo riusciti a venire fuori e a raggiungere un vantaggio che ci ha permesso di arrivare alla vittoria. Stiamo crescendo partita dopo partita e domani affronteremo il Recco con la massima serenità”.

Il giovane attaccante della Rari Andrea Patchaliev afferma: “Sono contento per la mia prestazione e per la squadra. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma poi siamo riusciti a portare a casa il risultato. La partita di domani con la Pro Recco sarà difficile, ma molto stimolante. Cercheremo di dare il meglio per far vedere chi siamo e quanto valiamo”.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Iren Genova Quinto 11-4

(Parziali: 2-2, 3-1, 2-0, 4-1)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 3, Giovanetti 1, Panerai, Urbinati, Caldieri 1, Bruni 1, Campopiano 3, Guidi, Djurdjic 1, Lanzoni 1, Da Rold. All. Angelini.

Iren Genova Quinto: Massaro, N. Gambacciani, Di Somma 2, Villa, Molina Rios, Ravina, Fracas, Nora 1, Figari 1, Mijuskovic, Gitto, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello.

Arbitri: Mirko Schiavo (Palermo) e Alessandro Severo (Roma). Delegati: Domenico De Meo (Cagliari) e Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Superiorità numeriche: Rari Nantes Savona 4 su 11 più 1 rigore realizzato, Iren Genova Quinto 1 su 13.

Usciti per tre falli: A 3’01” dalla fine del quarto tempo Guidi, a 1’26” dalla fine del quarto tempo N. Gambacciani. A 7’11” dalla fine del quarto tempo ammonito per proteste Bittarello.