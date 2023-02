Linea Condivisa: “Elly Schlein, la scelta giusta per il futuro della sinistra”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Linea Condivisa una nota sulla vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd.

“Come Linea Condivisa abbiamo seguito con attenzione quello che è successo all’interno del Partito Democratico e che ha portato alla vittoria di Elly Schlein. Fin dall’inizio della discussione che ha portato al processo delle primarie abbiamo ritenuto che quella di Elly Schlein fosse la scelta giusta per il futuro della sinistra.

Molti dei temi proposti da Elly Schlein sono gli stessi che noi portiamo avanti da sempre. Dunque crediamo che questa vittoria faciliterà il confronto e la crescita di una più ampia coalizione di sinistra, presente in questo Paese.

Vogliamo evidenziare la diversità tra i risultati espressi all’interno dei circoli, che avevano dato la preferenza a Stefano Bonaccini, e quello che invece è successo ieri dando voce all’elettorato diffuso del PD. Il risultato è stato ribaltato.

Questo volontà di rinnovamento era già presente in Liguria, l’unica regione in cui c’è stata concordanza tra il voto nei circoli e il voto espresso ieri che ha confermato una maggioranza ancora più forte a sostegno di Schlein. Elettori del PD ed elettori di sinistra vogliono che questo partito cambi, considerandolo importante per il futuro della sinistra nel nostro Paese.

Come forza politica cittadina e regionale mandiamo i nostri auguri ad Elly Schlein, sapendo che avremo possibilità di confrontarci in futuro con lei. I suoi temi e le sue priorità sono anche le nostre e su queste crediamo che la sinistra potrà trovare una nuova identità e compattezza, obbiettivi su cui da sempre lavoriamo e che ora appaiono più vicini.

Ora è necessario riprendere il filo di un ragionamento con il PD ligure e con tutte le forze progressiste e di sinistra per la costruzione di un campo largo che, dopo un confronto serio sui temi, ci potrà vedere insieme, uniti, con l’obiettivo di costruire un progetto alternativo di sinistra, anche in relazione alle prossime competizioni elettorali”.