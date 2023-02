Ligorna, turno infrasettimanale con il Casale. Roselli: “Tanti assenti, ma dobbiamo vincere”

Genova. Turno infrasettimanale per il Ligorna, atteso domani (8 gennaio) alle 14:30 allo Stadio Palli per la sfida contro il Casale. Biancoblù, terzi in classifica, reduci dal pareggio a reti inviolate contro il PDHAE. Bianconeri attualmente al quartultimo posto e reduci dalla sconfitta casalinga contro il Chieri.

“Il Casale recentemente ha fatto mercato prendendo alcuni giocatori e aumentando così la sua competitività, soprattutto dal lato fisico – dichiara mister Giorgio Roselli – Non sarà certo una passeggiata e posso dirlo oggi sicuro di non essere smentito”.

Sulla condizione della squadra, Roselli commenta: “Sicuramente dovremmo fare un po’ di turnover viste le tre partite in otto giorni. Oltre ai lungodegenti Silvestri, Cericola e Caruso, anche Donaggio ha accusato un problema alla spalla domenica e quindi non sappiamo se ci sarà, nel caso non sarà sicuramente al meglio. Davanti è sempre un po’ complicata. Out anche Bacigalupo che ha preso una botta al polpaccio, rischia di non esserci anche Gulli per una botta alla coscia. Abbiamo quindi alcuni problemi, speriamo però di vincere visto che molte squadre con loro hanno fatto risultato”.