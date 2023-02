Ligorna, domenica c’è il Chieri. Roselli: “Panchina corta, servirà fantasia per coprire alcuni ruoli”

Genova. Terza sfida in otto giorni per il Ligorna di mister Roselli in Serie D. Dopo il pari contro il PDHAE e la vittoria esterna contro il Casale, è il momento di affrontare il Chieri fra le mura amiche genovesi: appuntamento domenica alle 15:00, dunque con un posticipo di mezzora. Biancoblù al terzo posto, mentre i piemontesi sono decimi e reduci otto risultati utili negli ultimi nove turni.

“Il Chieri è partito per fare un campionato di altissimo livello, ma non sono riusciti a rimanere tra le prime – ricorda il tecnico Roselli . C’è stata una fase in cui hanno fatto qualche cambiamento mentre ora hanno totalizzato otto risultati utili in nove partite. Sono in un ottimo momento”.

L’allenatore biancoblù si concentra poi sulle condizioni della squadra: “Per noi la situazione si è un po’ complicata, e già prima lo era. Cericola per ora non riprende ancora e abbiamo fuori anche Brunozzi, forse per un po’ di tempo. Inoltre, anche Abdelazim ha avuto un problema al ginocchio per cui siamo in estrema difficoltà. Dovremo avere un po’ di fantasia per coprire i ruoli in quanto in alcuni siamo un po’ scoperti. Ma l’abbiamo sempre avuta e i ragazzi fanno sempre il loro anche fuori ruolo. Sarà più complicato ma ce la giocheremo anche stavolta”.

Infine, un commento sul momento della squadra: “In questi giorni ho letto e sentito alcune cose sul fatto che non vinciamo in casa ultimamente. La salvezza, ovvero il primo obiettivo, è quasi raggiunta. Questi ragazzi hanno 46 punti e bisogna elogiarli per quello che stanno facendo considerando i tanti assenti e l’esigenza di schierare alcuni di loro fuori ruolo. Per un allenatore quello che stanno facendo è motivo di orgoglio e soddisfazione. Diciamo che bisognerebbe avere un pochino più di equilibrio nel giudizio”.