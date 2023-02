L’ex stazione ferroviaria di Pra’ diventa la prima Casa delle tecnologie emergenti di Genova

Genova. Sorgerà nella ex stazione ferroviaria di Pra’, nel ponente cittadino, la futura Casa delle tecnologie emergenti di Genova, un progetto ministeriale che vede il capoluogo ligure tra i vincitori di un bando ministeriale che ha lo scopo di implementare l’uso di soluzioni innovative come 5g, realtà aumentata, Ai e blockchain nella vita dei cittadini.

In particolare, nella Casa delle tecnologie emergenti di Genova start up innovative e gruppi di ricerca si concentreranno sullo sviluppo di strumenti digitali ad uso di musei e altre realtà culturali. “Opificio digitale per la cultura” sarà il nome del centro ospitato dalla ex stazione, una palazzina storica già sistemata all’esterno nell’ambito dei progetti di riqualificazione del quartiere di Pra’ ma che dovrà essere ristrutturata a spese del Comune entro giugno per non perdere il finanziamento pubblico di 8,6 milioni.

Il progetto è stato presentato oggi a palazzo Tursi dal vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, l’assessore al Lavoro Mario Mascia, il presidente del municipio Ponente Guido Barbazza e Paola Girdinio, presidente del centro di competenza nazionale Start 4.0, uno dei partner dell’iniziativa insieme a Università di Genova, Iit e altre società private nel settore high-tech. Non soltanto imprese innovative, nella ex stazione, ma anche spazi destinati alla cittadinanza, uno sorta di “internet café” di ultimissima generazione.

“La Casa delle tecnologie emergenti, tra pochi mesi, sarà un’opportunità straordinaria per l’intera città di Genova e in particolare per la delegazione di Pra’ che diventerà un importante polo per lo sviluppo di competenze innovative, start up, trasferimento tecnologico – commenta il vicesindaco Piciocchi – l’ex stazione di Pra’ da edificio oggi abbandonato si trasformerà in un incubatore di imprese, con una nuova vocazione, attraendo giovani con spazi per il coworking. Il progetto, che ha ottenuto una non scontata approvazione di finanziamento ministeriale vincendo su città come Firenze e Milano, è improntato sull’industria culturale e creativa: uno scenario con enormi potenzialità collegate alla realtà aumentata applicata alle nuove realtà museali, ma anche uno strumento innovativo per la piena accessibilità e fruizione del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio”. Il vicesindaco ha anche annunciato che stanno per partire i lavori per la ristrutturazione interna dell’ex stazione i cui spazi saranno riallestiti in modo funzionale al progetto per giugno con un impegno di spesa di circa 400.000 euro.

“L’ex stazione di Pra’ si candida a diventare un luogo fisico per la messa a contatto diretto del mondo della ricerca e delle imprese – spiega l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Mario Mascia – avrà una forte connotazione innovativa che, vista la presenza di partner altamente qualificati nello scenario delle nuove tecnologie, potrà indubbiamente avere positive ricadute, anche a breve e medio termine, sull’occupazione e fare da volano di sviluppo per l’economia del territorio. Genova sta lavorando per diventare, nei prossimi anni, un importante polo del digitale, grazie all’arrivo di cavi per il trasferimento dati da tutto il mondo, un elemento chiave a servizio dello sviluppo e dell’insediamento di nuove imprese altamente tecnologiche”. Lo sviluppo del progetto è di circa 2 anni.

“L’Opificio digitale della Casa delle Nuove Tecnologie di Pra’ coniugherà lo sviluppo professionale di soluzioni digitali made by start-ups per i musei di Genova con spazi sociali aperti ai cittadini per l’iniziazione, la condivisione e la formazione informatica – dichiara il presidente del Municipio ponente Guido Barbazza – È affascinante immaginare l’antico edificio ottocentesco della vecchia stazione, debitamente restaurato e allestito, che riprende vita con un contenuto di tecnologie di avanguardia. Un altro importante tassello per lo sviluppo del ponente genovese”.

“Start 4.0 è orgoglioso di aver dato un contributo di valore per la città, aggregando tecnologie e capacità innovative intorno a questo progetto. Siamo un Centro di Competenza nazionale – sottolinea il presidente di Start 4.0 Paola Girdinio – ma come dimostrano le numerose attività sul territorio, la crescita economica e digitale del tessuto produttivo genovese è una nostra priorità assoluta”.

Il modello concettuale su cui si articolerà la CTE di Genova è quello di un museo diffuso, dinamico, immersivo, inclusivo, attrattivo ed esperienziale sul territorio che, a partire dai bisogni degli stakeholders della filiera (musei, cittadini, turisti, artisti, designer artigiani, restauratori, mondo dell’innovazione e pubblica amministrazione) catalizza la nascita e lo sviluppo di impresa nella filiera di riferimento. Il progetto prevede un budget complessivo del partenariato di oltre 12,6 milioni di euro, di cui a valere sulla quota FSC un importo di 8,6 milioni di euro cofinanziamento complessivo di 3,9 milioni di euro. Il budget per i partner del Comune di Genova è di 2,5 milioni di euro. In Italia esistono già sei Case delle Tecnologie (Bari, L’Aquila, Matera, Prato, Roma, Torino).