Lettera sul fascismo, i “prof” del Colombo solidali con la preside di Firenze attaccata dal ministro Valditara

Genova. “Piena e pubblica solidarietà”, i docenti ma anche i collaboratori scolastici del liceo classico e linguistico Colombo di Genova hanno pubblicato un messaggio sul social della scuola per esprimere vicinanza e gratitudine ad Annalisa Savino, la presidente del liceo Da Vinci di Firenze che ha scritto una lettera ai suoi studenti sul tema del fascismo in seguito al pestaggio di matrice neofascista avvenuto dei giorni scorsi davanti a un altro liceo del capoluogo toscano, il Michelangiolo.

La dirigente del Da Vinci ha scritto una circolare ai suoi ragazzi, per sensibilizzarli sull’accaduto ma la presa di posizione non è piaciuta al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha commentato: “Mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo, in Italia non c’è alcuna deriva violenta e autoritaria” e ancora “sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole; se l’atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure“.

Da tutta Italia sono arrivati messaggi di solidarietà alla preside. Tra cui quelli del Colombo: “Ricordiamo che il nostro lavoro quotidiano, come peraltro quello di ogni ministro, risponde e fa riferimento prima di tutto alla Costituzione. Che è una Costituzione antifascista. Riteniamo che il richiamo alle istituzioni democratiche, alla base della lettera inviata ai propri studenti dalla Dirigente, rappresenti il perno della funzione educativa; al contrario, non pertiene al Ministro alcuna funzione di censura sull’operato di un dipendente pubblico che esercita il proprio diritto di parola nell’ambito del proprio servizio, purché tale diritto, come in questo caso, costituisca un legittimo intervento nel rispetto della Costituzione”, si legge nel messaggio.

“Esprimiamo, inoltre, sconcerto e preoccupazione circa il pericolo di un ritorno alla violenza civile, specie se associata al diritto di parola che ogni giorno curiamo e tuteliamo nelle nostre scuole, vigilando sui pericoli di un controllo della libertà di pensiero, che il nostro Paese ha già tragicamente vissuto insieme alla privazione di tante altre libertà fondamentali”, prosegue la nota firmata da molti docenti e dallo stesso dirigente del Colombo Luca Barberis.

“L’antifascismo è sancito quale principio ispiratore della nostra Carta costituzionale, che deve permeare e guidare ogni giorno la nostra azione didattica e formativa. È in linea con questo principio che chiediamo al Ministro di non procedere ad alcun provvedimento nei confronti della dirigente Annalisa Savino, e di affrontare con fermezza e serietà il pericolo neofascista che si annida fra gli studenti e nella nostra società”, continua la nota.