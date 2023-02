Leonardo, Fim Liguria: “Approvata la bozza della piattaforma dell’integrativo. Occasione per nuove assunzioni”

Genova. Oggi a Roma alla presenza delle segreterie nazionali di Fim, Fiom ed Uilm è stata approvata dai delegati che compongono la delegazione trattante la bozza per il nuovo contratto integrativo di Leonardo. Ora la parola passerà ai lavoratori. Entro il 31 marzo il contenuto verrà illustrato e votato, spiegano i sindacati in una nota diffusa.

“Sono richieste importanti dichiara Marco Longinotti della Fim Cisl di Genova a partire dagli interventi salariali volti anche a contrastare l’attuale tasso di inflazione, ma non vanno dimenticate le richieste per un sistema di welfare aziendale più efficace, per una nuova normativa trasferte adeguata al periodo”.

“E’ strategico il rinnovo in un momento estremamente importante per il settore metalmeccanico, che ha come ambizioso obiettivo quello di dare risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori in un comparto in forte crescita e con ampi margini di incrementi produttivi e occupazionali” conclude Christian Venzano segretario generale della Fim Cisl Liguria.