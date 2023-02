Lazio-Sampdoria, Stankovic: “Non andremo con la bandiera bianca”

Genova. “Chi non impara dopo la sconfitta perde due volte, noi ci siamo parlati ci sono errori che non dobbiamo fare soprattutto negli ultimi minuti che ci sono costati tantissimi punti”.

Dejan Stankovic guarda avanti dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna e prova a dare la carica ai suoi in vista del match di domani sera a Roma contro la Lazio.

“Si va avanti e ogni partita è una nuova sfida come questa contro la squadra di Sarri, che è allenata benissimo, che gioca un calcio diretto, spettacolare, con tanta velocità, grandissima tecnica, organizzazione al top. Per noi non cambia nulla: ogni partita è a sé e va affrontata con coraggio, concentrazione, organizzazione e sacrificio”.

Di sicuro la Sampdoria dovrà fare una grande partita: “Dobbiamo eliminare quello che la Lazio fa meglio − dice Stankovic − tecnicamente sono fortissimi, hanno velocità e organizzazione di gioco anche a difendere e a me piace personalmente tanto. Di certo non si va con la bandiera bianca, abbiamo dimostrato di essere un avversario difficile quando siamo organizzati e concentrati e dobbiamo esserlo anche domani”.

Quagliarella non sarà della partita: “Ha avuto un virus, è stato male e non partirà con noi − annuncia Stankovic − anche Günter è ancora fuori. I ragazzi si sono allenati bene, molto concentrati e si va avanti con i giocatori che sono pronti”.