Lavoro, Amt assume due amministrativi a tempo determinato: come candidarsi

Genova. L’azienda di trasporto pubblico Amt ha intenzione di assumere, con contratto a tempo determinato, due nuove figure amministrative. Le “posizioni aperte” sono per un addetto alla gestione delle paghe, in sostituzione maternità e uno per l’ufficio gare e contratti.

Per quanto riguarda la prima posizione, la persona che verrà assunto sarà inserita all’interno della “Funzione Trattamento Economico” e dovrà assicurare supporto nel processo di elaborazione paghe, provvedendo agli adempimenti amministrativi relativi alla gestione di tutte le voci retributive, agli aspetti previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente dell’azienda.

L’altro posto di lavoro riguarda invece la “Funzione Gare e Contratti” con contratto a tempo determinato, rinnovabile per un anno, ed è un’opportunità legata all’attuazione dei progetti Pnrr. L’addetto dovrà assicurare supporto nell’attività di programmazione, predisposizione e gestione delle procedure di gara e dei relativi contratti, collaborando nell’analisi e nella definizione della documentazione necessaria prevista dalla legge e dai regolamenti interni, nonché operando sui principali servizi messi a disposizione da Anac, compresa l’attività di rendicontazione dei contratti sui portali istituzionali.

La Selezione per il profilo in oggetto è rivolta indistintamente a uomini e donne (D.Lgs. 198/2006), a candidati che risultino appartenenti alle categorie protette (L. 68/99), nonché ai dipendenti delle Società Partecipate dal Comune di Genova (in applicazione del Regolamento per le Società Partecipate e del Protocollo di Intesa 3 dicembre 2018 tra Comune di Genova e Confederazioni CGIL, CISL E UIL).

Per avere dettagli sui requisiti richiesti e per partecipare si deve manifestare il proprio interesse alla selezione in atto è necessario compilare ed inviare on line, allegando dettagliato curriculum vitae, i moduli che si trovano sul sito di Amt Genova alla sezione “lavora con noi”.