Genova. Le indagini del Centro Studi Sotterranei con l’obiettivo di mappare in 3D la cisterna di piazza Fontane Marose, dopo averla svuotata, si sono tramutate in una scoperta molto interessante: la cisterna in realtà è un pozzo.

Lo conferma il presidente Stefano Saj: “Avevamo notato che nella notte in cui abbiamo fermato le pompe l’acqua era risalita. In sostanza il pozzo drena la falda quando il livello dell’acqua scende”.

Il Centro Studi Sotterranei oggi è impegnato nel secondo dei cinque progetti prototipali avviati dal Sit del Comune di Genova per la creazione di una mappa sotterranea da integrare con quella del territorio sia per valenze di tipo turistico-culturale, sia per la prevenzione dei rischi e il miglioramento della gestione delle risorse idriche.

Grazie alla collaborazione con Aster, gli esperti del Centro Studi Sotterranei hanno potuto aprire gli otto tombini presenti sul marciapiede di corso Paganini, tra Ponte Caffaro e piazza Villa e scendere nell’acquedotto storico.

“L’intervento − spiega Saj − ha riguardato il rilievo di dettaglio archeo-architettonico del cunicolo idraulico, il rilievo tridimensionale con software Lidar, la documentazione video e fotografica e già che c’eravamo abbiamo proseguito l’esplorazione a monte e a valle”.

Il Centro Studi Sotterranei mappa l’acquedotto storico sotto corso Paganini

L’esplorazione non poteva proseguire oltre Ponte Caffaro perché la galleria è angusta − un tamponamento in termini tecnici − larga in media da 47 a 52 cm, alta circa 112 e addossata al parapetto verso valle che si sviluppa sulla lunghezza del marciapiede.

«A valle siamo riusciti a proseguire per un centinaio di metri abbondanti − rivela Saj − la galleria assume dimensioni più comode, alta 2,20 metri in certi punti, ma alla fine presenta un franamento che impedisce di raggiungere il ponte canale di salita San Gerolamo e da lì arrivare alle cisterne di spianata Castelletto. Lo sapevamo che quella parte era stata coinvolta dalla costruzione dei palazzi”.

A pochi metri da piazza Villa è stata mappata un’altra diramazione verso destra. Sotto l’ultimo tombino prima della piazza è presente una cosiddetta presa rovescia dell’acquedotto. Sul muretto al piano strada, invece, si nota uno sportello metallico che nasconde una nicchia profonda 40 cm che serviva per azionare altre prese di adduzione per le case di via Caffaro.

L’esplorazione è stata fatta con l’aiuto di un rover ideato dallo stesso Centro Studi Sotterranei: “Inizialmente avevamo pensato a uno skateboard su cui l’operatore si sdraiava e veniva trascinato con funi, ma siccome la presenza di terra, radici, macerie, non consentiva questa soluzione, abbiamo costruito un veicolo-carrello ad hoc usando ruote molto più grandi per superare gli ostacoli, largo solo 40 cm, fasciato con gommapiuma, per un maggiore comfort per l’operatore sdraiato sopra, munito di un faro sul davanti e con un sistema di comando davanti e dietro per trainarlo”.