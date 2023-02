La Sampdoria Primavera torna al Viareggio

Genova. A conferma del grande lavoro svolto da Lanna ed Invernizzi, rilevante importanza riveste – a nostro avviso – la decisione di iscrivere la Sampdoria alla 73ª edizione della Viareggio Cup, da dove il club blucerchiato mancava da cinque anni…. Una decisione che si pone a testimonianza simbolica, del fatto di voler porre il settore giovanile, al centro del progetto di ricostruzione.

In attesa della compilazione ufficiale del calendario, stamane – nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio – si è effettuato il sorteggio degli 8 gironi del Torneo, in programma dal 20 marzo al 3 aprile 2023, e la Samp è stata inserita nel Girone 6 del Gruppo B, comprendente anche gli statunitensi dell’UYSS New York, i ghanesi del Nkoranza Warriors e l’Arezzo. E’ stato, altresì, reso noto che le gare del Gruppo B si disputeranno martedì 21, giovedì 23 e sabato 25 marzo.

Stiamo parlando di una competizione – il Torneo di Viareggio – che, a carattere giovanile ha da sempre rappresentato una specie di ‘Mudialito’, con una storia che parla da sola, sia a livello di manifestazione, sia per quanto riguarda singolarmente il Doria, che conta di un poker di prestigiosi successi:

Nel 1950, con questo undici schierato nella finalissima: Pegan, Favenza, Camoriano, Bartoletto, Soraggi, Corti, Basso, Pieri, Fontana, Guasco, Pruzzo.

Nel 1958, con: Sardelli, Tomasin, D’Assereto, Delfino, Nadalin, De Grassi, Bolzoni, Mora, Massa, Recagno, Giordano.

Nel 1963, con: Valeri, Vezzoso, Trinchero, Forante, Morini, Garbarini, Bertolazzi, Frustalupi, Salvi, Pienti, Malventi.

Nel 1977, con: Pionetti, Galleni, Baesso, Rossi, Mariani, Mura, De Giorgis (Pavan), Paolini, Notaro, Lombardo, Chiorri (Monaldo) e di altrettanti secondi posti (1951, 1955, 1986 e 2009), oltre ad un tris di terzi posti (1949, 1956, 1974), con una sfilza di giovani, che hanno poi avuto modo si sfondare nel mondo dei professionisti

A conferma dell’importanza, da sempre attribuita a questo Torneo, nel 1985 scesero in campo, sul verde dello ‘Stadio dei Pini’, perfino Gianluca Vialli e Roberto Mancini, allenati dal viareggino Marcello Lippi, futuro mister della Nazionale azzurra, campione del mondo. L’anno dopo, proprio alla Carnevale Cup, il Doria presentò in porta un Gianluca Pagliuca (in prestito dal Bologna), che in pochi minuti convinse Paolo Mantovani a portarlo definitivamente a Genova per la stagione successiva.

Il ricordo recente, più soddisfacente per i tifosi blucerchiati, risale peraltro al 2009, quando la Samp venne sconfitta – solo in finale – dalla Juventus che annoverava fra le sue fila Ciro Immobile ed Albin Ekdal… Anche quella doriana, era una bella formazione, in gran parte reduce dalla scudetto Primavera dell’anno prima e Fulvio Pea schierò questo 3-4-2-1: Fiorillo; Patacchiola, Perazzo, Regini; Grieco, Muratore, Soriano, Pondaco (77° Di Leva); Marilungo (72° Lamorte), Mustacchio (59° Zamblera); N. Ferrari.

Bando ai ricordi, adesso, è arrivato il momento di riprovarci, nell’imminente edizione del 2023, che il riconfermato Presidente del Comitato Organizzatore, Alessandro Palagi (arenzanese d’origine, per via della mamma, Maria Chiossone), ha intenzione di riportare ai fasti dela passato, sfruttando anche la delibera del consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori di Viareggio, che ha deciso si tornare (dopo qualche anno di Under 18) alle squadre Primavera (quindi ai giocatori nati dopo il 1 gennaio 2004), con la possibilità – per le società partecipanti – di immettere in rosa giocatori a partire dal compimento del 15esimo anno).

Come già detto, la manifestazione versiliese prenderà avvio il 20 marzo e si concluderà, nel pittoresco Stadio dei Pini, il 3 aprile 2023, con lo staff organizzativo che ha ben presente la necessità di stare al passo con la frenesia dei tempi moderni, che – ‘obtorto collo’- tengono poco conto di quel che ha rappresentato la storia, pretendendo invece di stare al passo con le novità del presente.

La professionalità e l’impegno del Presidente Palagi (che contiamo di avere nostro ospite, in diretta, sulle reti di Genova 24 ed Ivg Sport, prima dell’inizio del Torneo), ha consentito di dare vita ad una manifestazione ricca di partecipanti (32 in tutto), anche di standing internazionale (9 quelle estere), a testimonianza del giusto soprannome di ‘Mundialito’ dei giovani, che si è, nel tempo, guadagnato il Torneo di Viareggio.