La Sampdoria Primavera impatta in trasferta col Milan (1-1)

Milano. Partita non facile, quella che i ragazzi di Felice Tufano si sono trovati a dover affrontare, nell’odierna sfida nel centro sportivo ‘Vismara’ di via dei Missaglia, nel corso della 19esima giornata del campionato Primavera 1 TIM, contro un Milan, bisognoso di punti per uscire dalla zona play out.

Ignazio Abate e Felice Tufano hanno consegnato alla terna arbitrale (Virgilio di Trapani e gli assistenti Lencioni di Lucca e Lisi di Firenze) le seguenti distinte, che – per migliore lettura – forniamo già con le sostituzioni avvenute nel corso della gara:

Milan (4-3-3): Nava; Casali, Simić, Nsiala, Malaspina; Stalmach (dal 56° Gala), Victor, Zeroli; Cuenca (dal 56° Chaka Traorè), Mangiameli (dal 77° El Hilali), Alesi (dall’85°Scotti).

In panchina: Bartoccioni, Torriani, Bozzolan, Foglio, Parmiggiani, Sia, D’Alessio, Paloschi, Longhi.

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Miettinen, Aquino, Migliardi; Porcu, Uberti, Cecchini, Di Mario; Pozzato (dal 75° Chilafi); Montevago (dal 63° Malagrida), Ivanović.

A disposizione: Scardigno, Zorzi, Villa, Pellizzaro, Peretti, Savio, Straccio, Caruana, Leonardi, Ntanda, Tozaj.

Privo di Telasco Segovia e Arttu Lötjönen, Tufano, nei suoi turni di rotazione, ha deciso di far rifiatare Villa e Malagrida (quest’ultimo magari su richiesta di Stanković, cui potrebbe servire contro il Bologna) ed ha messo a fare il braccetto di destra il mancino Samuli Miettinen, inserendo il trequartista Simone Pozzato ed è stato proprio quest’ultimo a premiare la scelta del mister, con un gran goal, al 39°, quando ricevuta una bella sponda di Mihailo Ivanović, Daniele Montevago invece di provare la conclusione, ha tirato fuori dal cilindro un perfetto assist (un semi pallonetto) proprio per Pozzato, che ha lasciato rimbalzare la sfera e poi di collo pieno l’ha scaraventa, col destro, alle spalle dell’incolpevole Lapo Nava.

Seguendo i dettami tattici di Tufano (che ha spesso invitato alla calma i suoi ragazzi), la partita si era prima dipanata, senza alcun squillo di tromba, emesso da nessuno dei due contendenti, salvo, al 35°, un tiro di contro balzo, col mancino, di Stefano Di Mario (grande prestazione quella dell’ex Entella, strutturalmenente già pronto per giocare con i ‘grandi’), però abbondantemente a lato. L’azione merita peraltro di essere citata, perché l’invito al tiro è arrivato da un cross dell’altro quinto difensivo, Diego Porcu, a testimonianza della ariosità del gioco di Tufano.

La reazione del Milan, non è stata premiata, un minuto dopo, quando Alesi (il capitano) si è infilato in area dalla linea di fondo, ma sulla sua perfetta pennellata, non si è fatto trovare al posto giusto Dariusz Stalmach. Altrettanto sterili, sono state due deboli conclusioni, da fuori area, di Malaspina e dello stesso centrocampista polacco, nei minuti finali del primo tempo.

Nessun cambio è stato effettuato nell’intervallo e la ripresa è iniziata con il Milan all’arrembaggio, ma la migliore occasione (al 52°) i rossoneri se la sono creata grazie ad un abbaglio del direttore di gara, che ha permesso, al paraguayano Hugo Cuenca, di liberarsi, al limite d’aria doriana, del suo avversario, con una colossale strattonata.

Sugli scudi, invece al 57°, Elia Tantalocchi, bravo ad uscire in tuffo di pugni e poi a bloccare sulla linea la potente conclusione di Casali.

L’entrata in campo di Chaka Traorè ha peraltro sparigliato le carte, visto che la punta ivoriana ha dato una scossa al match, provando ad accenderlo, già al 60°, sia pur senza troppo impensierire Tantalocchi.

Al 65°, tuttavia, l’arbitro ha deciso di punire un’azione di lotta greco romana, fra il serbo tedesco Jan-Carlo Simić, avventuratosi in avanti (bella coppia centrale quella che forma col francese Clinton Nsiala) e il capitano Luigi Aquino (impeccabile la sua partita, come pure attenta quella di Francesco Migliardi), scegliendo di colpevolizzare il blucerchiato, con una punizione dal limite, che Chaka Traorè ha pennellato sopra la barriera, sorprendendo Tantalocchi, con una perfetta esecuzione.

Dopo di che, per fortuna, l’ivoriano è andato a sistemarsi dalle parti di Miettinen, che ha lo ha bravamente reso molto meno pericoloso.

Non influente, l’arbitro, al 78°, quando ha fischiato un fallo, così detto di ‘confusione’, in attacco alla Samp, dopo che comunque il subentrato Lorenzo Malagrida (per Montevago) aveva calciato di poco a lato, mentre sono state decisive le sue decisione (nel finale) di considerare ‘non da rigore’ un mani di Nsiala e neppure un netto atterramento di Ardijan Chilafi, entrambi ovviamente in area.

Nel lasso di tempo, fra tali azioni, le due squadre hanno avuto un’occasione a testa, prima il Milan, all’84°, quando Chaka Traorè ha dato una bella palla all’italo nigeriano Kevin Zeroli (altro bel giocatore), bravo a liberarsi al tiro, con un sombrero, ma poi impreciso nella conclusione e poi la Sampdoria con un acuto di Malagrida, deviato in corner da un difensore rossonero.

I ragazzi di Tufano avrebbero meritato di più, comunque sono rientrati alla base genovese, con un punto che dà continuità ai risultati positivi dell’ultimo periodo e tiene a distanza di sei punti la palude dei play out.