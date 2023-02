La Sampdoria Primavera alla ricerca di punti nella trasferta contro il Sassuolo

Genova. La 21esima giornata del Campionato Primavera 1, metterà (domani, domenica 26 marzo, contro il Sassuolo) la Sampdoria in condizione di ampliare il vantaggio (attualmente di 4 punti) nei confronti delle squadre, in teoria, destinate ai play out.

Negli anticipi già giocati, infatti, il Napoli è stato sconfitto in casa dal Frosinone (0-1), idem il Milan con la Fiorentina (1-2), mentre l’Atalanta ha pareggiato (1-1) con la Juventus, per cui tutte e tre sono ferme a 21 punti (su 21 partite), con il Doria a 25 e con un match ancora da disputare e con tra l’altro anche il Verona (sconfitto oggi dall’Inter) alle spalle, con 24 punti.

Ecco perché sarà importante tornare dalla trasferta contro il Sassuolo (9° in classifica con 31 punti), con almeno un punto ‘in saccoccia’.

Per la sfida nello stadio comunale ‘Enzo Ricci’, Felice Tufano ha convocato i seguenti 23 giocatori:

Portieri: Tantalocchi, Scardigno, Zorzi.

Difensori: Aquino, Di Mario, Lötjönen, Miettinen, Migliardi, Peretti, Porcu, Savio, Villa.

Centrocampisti: Caruana, Cecchini, Chilafi, Pozzato, Segovia, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Ivanović, Leonardi, Ntanda, Tozaj.

Nell’elenco non figura ovviamente lo squalificato Daniele Montevago, mentre ritorna Arttu Lötjönen, dopo l’esordio sfortunato, a Bogliasco, nella vittoria contro l’Inter del 20 gennaio scorso, con il difensore finlandese, appena arrivato dall’Fc Jazz costretto – in quella occasione – ad uscire dal campo dopo soli 17 minuti a causa di un problema muscolare.

Inoltre è presumibile che fra gli undici di partenza, Tufano immetta anche Telasco Segovia (reduce dal Sub-20 Sudamericano), visto che lo ha mandato in campo anche mercoledì scorso, nell’ultima sfida di Coppa Italia contro l’Inter.