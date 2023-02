La Regione Liguria entra nell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

Genova. Regione Liguria entra nell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza: martedì 21 febbraio, nel corso della seduta dell’ottava commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Dario Arkel, responsabile dell’ufficio del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è stato designato fra i sei componenti dell’osservatorio. Il suo nome è stato indicato da Simona Ferro, assessore alla Tutela dell’infanzia e alle Politiche giovanili.

Già docente di sociologia generale, pedagogia della devianza e pedagogia sociale presso l’Università di Genova, Arkel supporta il garante Francesco Lalla nelle iniziative assunte dall’ufficio fra le quali la tutela dei minori stranieri e le campagne per il rispetto dei diritti dei minori disabili: “È per me un onore assumere questo incarico e mi impegnerò a contribuire, con l’esperienza e le competenze maturate in Liguria – dichiara Arkel – affinché si prosegua il percorso avviato da tempo per garantire ai bambini e agli adolescenti tutte le tutele necessarie e il riconoscimento dei loro diritti”.

’assessore Ferro ha aggiunto: “Sono soddisfatta di avere, finalmente, un rappresentante ligure all’interno dell’osservatorio nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. La nomina del dottor Dario Arkel ci inorgoglisce e ci darà la possibilità da un lato di portare le istanze del nostro territorio su un tavolo nazionale e dall’altro di recepirne al meglio novità e direttive”.

L’osservatorio ha il compito di predisporre, ogni due anni, il Piano nazionale di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di definire le modalità di finanziamento degli investimenti previsti e di coordinare le azioni svolte all’interno della Pubblica amministrazione.