“La pulce nell’orecchio”: il 22 febbraio nasce l’associazione in memoria di Roberta Repetto

Chiavari. Il 22 febbraio verrà formalizzata la costituzione dell’Associazione a Promozione Sociale “La pulce nell’orecchio” fondata con il proposito di prevenire e contrastare la violenza di genere di ogni forma e tipo, tenendo in particolare riguardo il fenomeno della violenza psicologica. Un’associazione nata in memoria di Roberta Repetto, la 40enne di Chiavari morta dopo l’asportazione di un neo al centro Anidra, rivelatosi un melanoma. Per la sua morte sono stati condannati in primo grado per omicidio colposo i due responsabili.

L’Associazione, nata dalla tenacia dalla sorella di Roberta, Rita Repetto, fornirà assistenza e sostegno alle donne e agli uomini vittime di violenza con supporti di tipo psicologico, legale, psicopedagogico, interculturale, organizzerà convegni, dibattiti, seminari, corsi, spettacoli teatrali, mostre ed in genere manifestazioni tese a diffondere la conoscenza delle problematiche relative alle dinamiche settarie in ogni loro forma ed espressione. Inoltre divulgherà tramite materiale cartaceo e tramite social informazioni atte ad aiutare chiunque a riconoscere i comportamenti tipici di chi sta entrando in una dinamica settaria.

Gli 8 soci fondatori dell’Associazione provengono da orizzonti professionali e esperienze di vita differenti, ma “li accomuna il bene voluto a Roberta e la volontà di contrastare la violenza in ogni sua forma, con la speranza che quanto accaduto a Roberta non succeda mai più” spiega Rita Repetto che sarò la presidente dell’associazione.

“Per il particolare interesse dimostrato all’intera vicenda e per la vicinanza alla mia famiglia dimostrata in questi anni verrà nominata socio onorario la dottoressa Lorita Tinelli, psicologa forense e massima esperta in Italia per quanto riguarda le dinamiche settarie” – spiega Rita Repetto che ringrazia “tutti quelli che in questi due anni mi sono stati vicini, siete stati davvero tantissimi ,anche grazie a voi e alla forza che mi avete trasmesso l ‘Associazione in memoria di mia sorella prende finalmente vita”.