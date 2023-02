La protesta delle maestre precarie degli asili nido accende il consiglio comunale, bagarre fuori dall’aula rossa

Genova. Nonostante il gelo di queste ore, temperatura altissima fuori dall’aula rossa del consiglio comunale di Genova, interrotto per consentire una riunione dei capigruppo dopo la bagarre scoppiata anche tra gli stessi consiglieri sul caldissimo tema del rinnovo dei contratti dei precari di scuole d’infanzia e asili nido genovesi.

Dopo il presidio sotto il palazzo comunale in via Garibaldi, maestre, collaboratori scolastici, sindacati e cittadini solidali con la battaglia sono saliti e in parte hanno trovato posto sugli spalti dell’aula rossa, in parte sono rimasti fuori reagendo con applausi o fischi ai lavori del consiglio. Ad un certo punto la polizia locale, su ordine del sindaco, ha chiesto alle persone di allontanarsi e questo ha incendiato ancora di più la protesta.

Nella buvette è arrivato a quel punto anche il comandante della polizia locale Gianluca Giurato che ha provato a mediare con i presenti e ha chiamato sul posto numerosi agenti. Sul posto anche la digos. Fischietti, slogan urlati e nessuna intenzione di lasciare la sala da parte dei manifestanti. Nel frattempo il consiglio è stato sospeso. Dopo oltre un’ora e mezza il fronte della protesta ha accettato di spostarsi nell’atrio del palazzo comunale, il “prezzo da pagare” per consentire a una delegazione sindacale di interloquire con la giunta.

Durante la protesta la maggioranza ha fatto uscire una nota:

“Oggi, a causa del comportamento dei gruppi di minoranza non rispettosi delle regole durante la seduta del consiglio comunale, il presidente del consiglio è stato costretto a convocare una conferenza dei capigruppo sospendendo l’attività dell’aula. Tale riunione è stata disertata dai capigruppo della minoranza: ciò ha di fatto impedito il proseguimento dei lavori del consiglio comunale. Una condotta gravissima che non si è mai verificata nella storia del Comune di Genova. I consiglieri di minoranza hanno di fatto impedito all’organo rappresentativo della città, il consiglio comunale, di lavorare, violando il regolamento: un vero attentato alla democrazia.

Inoltre, è stato disatteso anche un accordo preso nella conferenza dei capigruppo che si è tenuta questa mattina dove si era stabilito di incontrare i lavoratori a fine seduta.

La mancata presenza dei capigruppo di minoranza alla riunione ha di fatto impedito il proseguimento della seduta lasciando i lavoratori senza una risposta in aula alla loro questione. Le risposte ai lavoratori verranno fornite dall’amministrazione in un successivo comunicato entro la serata“.

Già nel primo pomeriggio circa 300 persone avevano manifestato nel pomeriggio davanti a palazzo Tursi, sede del Comune, in via Garibaldi per chiedere il rinnovo del contratto in scadenza questo venerdì 3 marzo e quindi della continuità del servizio degli asili nido e delle scuole dell’infanzia genovesi.

La manifestazione è stata organizzata e annunciata da tempo dai sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil e dal coordinamento Rsu del Comune di Genova e supportata da diversi partiti dell’opposizione, dal Pd, a Linea Condivisa, a Sinistra Italiana e lista Sansa, dalla lista Rossoverde al M5s.

“Il contratto dei precari scade venerdì 3 marzo e si tratta di un fatto gravissimo – dice Paola Notari, funzionaria della Cgil per il Comune di Genova – il mancato rinnovo sarà causa di ulteriori difficoltà nell’erogazione del servizio perché purtroppo la questione dei 50 precari è solo la punta dell’iceberg, l’organico oggi non è sufficiente, non solo per quanto riguarda le maestre ma anche sul fronte dei collaboratori scolastici che risentono di 20 anni di mancate assunzioni”.

“Il Comune di Genova deve trovare una soluzione – afferma Gabriele Bertocchi, segretario generale della Fp Cisl Liguria – un’idea potrebbe essere quella di assumere parte dei precari con contratto indeterminato e parte determinato, quello che non vorremmo accadesse mai è il ricorso all’esternalizzazione del servizio, sarebbe una vera sconfitta”.

I sindacati chiedono garanzie sui rinnovi contrattuali per i dipendenti a tempo determinato, il rafforzamento dell’organico a tutela del servizio alle famiglie, assunzioni a tempo indeterminato e condizioni di lavoro dignitose: “Oggi in piazza non vedete solo i lavoratori ma anche le famiglie – afferma Marco Vannucci, segretario provinciale genovese della Uil Fpl – questo è un tema che riguarda tutti, un Comune che in un periodo storico di calo demografico non investe in istruzione non va nella direzione giusta”.