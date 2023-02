La manifestazione contro la guerra del 25 febbraio sfilerà dentro il porto di Genova, il Calp: “Vogliamo trasparenza”

Genova. Un passaggio simbolico all’interno del porto di Genova dal varco Etiopia fino al terminal Traghetti per rientrare poi sulla viabilità ordinaria fino in piazza De Ferrari dove si terranno gli interventi conclusivi. E’ questo l’elemento assolutamente nuovo del corteo ‘Abbassate le armi, alzate i salari’ organizzato dal Collettivo autonomo dei lavoratori portuali che si terrà domani a Genova con il concentramento previsto a partire dalle 14.30 davanti a ponte Etiopia, in lungomare Canepa. Un corteo di cui ancora non è facile prevede i numeri mentre i contenuti sono delineati chiaramente dagli organizzatori.

“Noi non pensiamo che la guerra sia iniziata l’anno scorso – ricorda Riccardo Rudino del Calp – ma è cominciata molti anni fa in Donbass e non è chiaramente neppure l’unica guerra che attraversa il mondo e coinvolge pesantemente l’occidente con l’invio di armamenti e il traffico d’armi. E proprio questa rincorsa al riarmo sta preoccupando molte persone perché va a incidere sulle vite di tutti, non solo delle popolazioni civili direttamente coinvolte dalle guerre, basti pensare allo Yemen, anche anche tutti noi che viviamo in Paesi dove per produrre più armi e venderle si taglia lo stato sociale, si tolgono reddito di cittadinanza e superbonus, dove aumenta l’inflazione che schiaccia i redditi dei lavoratori e dove chi esercita il diritto al dissenso viene indagato o condannato”.

Oltre a cadere a un anno dall’inizio ufficiale della guerra in Ucraina, infatti la data del 25 febbraio arriva a circa due anni dalle perquisizioni e dall’inchiesta condotta dalla Procura di Genova proprio contro il Calp, accusato di associazione per delinquere proprio per le sue battaglie contro il transito di armi dentro il porto: manifestazioni, fumogeni, scritte e qualche blitz in particolare contro le navi della compagnia saudita Bahri che circa una volta al mese transita nel porto di Genova con carichi di armamenti piuttosto pesanti, come hanno documentano in molte occasioni proprio i portuali del Calp attraverso materiale video-fotografico.

“E’ chiaro che il problema non riguarda solo la Bahri – spiega Rudino – perché il traffico e il transito di armi non è certo operato solo quella compagnia e non riguarda nemmeno solo il porto di Genova perché coinvolge anche i porti di Livorno, Trieste e Civitavecchia. Il traffico di armi è vietato dalla legge e dalla Costituzione italiana e noi chiediamo al porto di Genova trasparenza, ed è proprio per questo che domani vogliamo entrare con il corteo dentro il porto”.

Il rappresentante del Calp ricorda come quello contro la guerra sia un fronte trasversale che riguarda il movimento antagonista, ma anche gli scout, il cattolici, una battaglia che ha portato i portuali genovesi a incontrare Papa Francesco, che li aveva pubblicamente ringraziati proprio per la loro lotta e che un anno fa aveva visto sfilare in corteo i portuali e la diocesi genovese con l’arcivescovo Marco Tasca: “E ancora non riusciamo a capacitarci come quel giorno quando la manifestazione arrivò davanti a palazzo San Giorgio, l’autorità portuale tenne il portone chiuso, il portone chiuso all’arcivescovo di Genova, fu una situazione assolutamente surreale”.

Il passaggio all’interno del porto di Genova, un evento assolutamente inedito per una manifestazione, viene vissuto con qualche preoccupazione dalla Questura anche per la concomitanza dell’arrivo di alcuni traghetti e di conseguenza il rischio di qualche rallentamento negli imbarchi dei passeggeri. Al momento tuttavia, sembra che non ci sarà alcun divieto bensì solo qualche raccomandazione: “Sarà un corteo che passerà tranquillo dentro il porto non velocissimo ma nemmeno troppo lento e poi tornerà in strada” rassicura Rudino.

Un’altra preoccupazione della Questura riguarda lo spezzone anarchico che probabilmente chiuderà il corteo proprio il giorno successivo a quello in cui (oggi) la Cassazione dovrebbe decidere se annullare o confermare (o annullare rinviando nuovamente alla Corte d’appello) il regime di 41bis per Alfredo Cospito. Gli anarchici genovesi hanno manifestato contro la guerra e per Cospito ancora due giorni fa a Sestri ponente, con un piccolo corteo che si è svolto senza tensioni.

Per il resto alla manifestazione di domani, che vede l’appoggio del sindacato Usb (a cui sono iscritti fra l’altro molti attivisti del Calp) e degli altri sindacati di base, e dei piccoli partiti di sinistra, parteciperanno diverse realtà da fuori Genova, a partire dal collettivo della fabbrica fiorentina GKN, a cui lo stesso Calp è molto legato. Sono previsti inoltre delegazioni di attivisti da Torino, Milano, Padova, Trieste, Livorno e qualche delegazione arriverà anche dall’estero visto che da almeno due anni il Calp gira l’Europa proprio per raccontare le sue battaglie contro il transito di armi.