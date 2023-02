La legge della Tea Benedetti continua: la Pallacanestro Sestri supera il My Basket

Genova. La Tea Benedetti si conferma un fortino. La Pallacanestro Sestri fa sua anche la sfida di Serie C Silver contro il My Basket Genova, confermandosi al primo posto e allungando grazie alle contemporanee sconfitte di Tigullio e Cus Genova.

La Pallacanestro Sestri comincia forte con un importante parziale di 27-15, mettendo in luce un gioco efficace e divertente. Dopo un primo quarto di ottima caratura nel secondo il My Basket sfrutta un black out dei sestresi nel contesto di una frazione in cui gli attacchi prevalgono sulle difese, chiuso infatti sul 25-25. Sugli scudi per gli ospiti Vinicius Ruiz e Costa, i quali sono abili a colpire da fuori. A ridosso dell’intervallo lungo però i Seagulls allungano nuovamente con alcune accelerazioni, soprattutto grazie alle soluzioni di Gallo, chiudendo così sul +12.

Al rientro in campo i ragazzi di coach Guida concedono solamente 13 punti agli avversari, contenendo meglio Ruiz sotto canestro. Grazie anche alle giocate di Pittaluga e Cavallaro i padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio, incrementandolo fino al +15. Nell’ultima frazione di gioco il My Basket cerca di rientrare ma la freddezza di De Paoli sotto canestro e una difesa attenta premiano la Pallacanestro Sestri, al termine di una partita condotta comunque dal primo minuto.

Questo il commento di Francesco Guida, coach dei sestresi: “Abbiamo giocato una partita di alto livello, giocando una buona pallacanestro, a tratti eccellente. C’è da dire che My Basket ci ha messo in difficoltà, abbiamo subito dei parziali, per merito degli avversari e per alcune cose che potevano essere fatte meglio da noi, ma sapevamo delle loro capacità, soprattutto offensive. Siamo stati bravi nel complesso però a contenere i loro migliori terminali offensivi come Pesce, Zito e Giacomini e a limitare i loro punti di forza. Vinicius Ruiz, il loro pivot, ci ha creato qualche grattacapo, in alcune circostanze, come squadra e sistema difensivo generale, avremmo potuto contenerlo meglio. La verità è che alleno giocatori fantastici disponibili a giocare insieme, soffrire, lottare e vincere da squadra matura, magari anche giocando in condizioni fisiche precarie, disponibili ad anteporre il bene collettivo alla gloria individuale, a gestire lo stress positivo di andare a ricercare tutti i dettagli che si possono fare meglio dentro un mare di cose positive. Siamo sulla buona strada”.

Il tabellino:

PALLACANESTRO SESTRI – MY BASKET GENOVA 81-71

(Parziali: 27-15; 52-40; 68-53)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 12, Cavallaro 15, Zerbino, Muzzì, Fazio 6, De Paoli 10, Massabó, Pintus 15, Gallo 20, Khelifi 3, Grosso. All. Guida. Ass. Calvia.

MY BASKET GENOVA: Prezioso, Caversazio 2, Giacomini 10, Pesce 3, Calabrese 6, Costa 16, Poirè, Zito 2, Pastorino, Alloisio, Neri Arauz 4, Ruiz 28. All. Innocenti. Ass. Albano.