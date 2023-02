La fortuna non aiuta il Bogliasco: sconfitto a fil di sirena

Napoli. Alla Scandone di Napoli, tana del Posillipo, i biancazzurri allenati da Daniele Magalotti vanno ad un soffio dalla conquista di un pareggio che sarebbe stato importantissimo per la propria classifica e anche meritato per quanto visto in vasca. La Dea Bendata però ha altri programmi e decide di metterli in pratica nella maniera più crudele possibile, ossia facendo vincere i padroni di casa all’ultimo istante di gioco di una gara intensa, tirata ed incerta per tutta la sua durata. Sotto di due gol in avvio di quarto tempo, i bogliaschini hanno approfittato dell’espulsione comminata per brutalità al napoletano Mattiello per riequilibrare il punteggio e giocarsi il tutto per tutto negli ultimi 100 secondi. A quel punto l’esito della sfida è diventata una ruolette con la pallina che nel suo giro ha però premiato i rossoverdi, stabilendo il 7-6 conclusivo ad un sospiro dalla sirena.

Un epilogo amaro per i liguri che già pregustavano la possibilità di rilanciarsi in classifica, uscendo imbattuti da una piscina sempre ostica qual è quella partenopea. “Continuiamo a migliorare di partita in partita e a dare dimostrazione che siamo ancora vivi – commenta con comprensibile rammarico a fine match coach Magalotti -. Purtroppo quel che mancano sono i punti. Oggi era l’occasione buona per farli ma non siamo stati sufficientemente lucidi nelle fasi cruciali per riuscire a strapparne anche solo uno. Il rammarico ovviamente c’è anche perché ancora una volta dimostriamo di non riuscire a fare ciò che in allenamento ci riesce automatico. Noi comunque continuiamo a crederci e continueremo a farlo finché ci sarà la possibilità di salvarsi”.

Il tabellino:

CN POSILLIPO – NETAFIM BOGLIASCO 1951 7-6

(Parziali: 1-1 1-0 3-3 2-2)

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma, B. Stevenson 2, T. Abramson 1, G. Mattiello 1, E. Aiello 1, A. Picca 1, J. Lanfranco, L. Briganti 1, A. Scalzone, M. Milicic, P. Saccoia, R. Spinelli. All. Brancaccio

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro 1, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard 1, G. Guidaldi 1, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio 2, G. Boero, F. Radojevic, D. Puccio 1, A. Canepa, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Severo e Schiavo

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Posillipo 2/6 + un rigore e Bogliasco 4/10 + un rigore. Espulso per brutalità Mattiello (P) nel quarto tempo. Spinelli (P) para un rigore a Mudrazjia nel quarto tempo.