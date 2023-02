La Figc posticipa la scadenza contributi Inps, ma la Sampdoria ha la questione stipendi da risolvere

Roma. La Figc ha deliberato la nuova scadenza valida per il versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai calciatori fino alla mensilità di dicembre 2022.

L’originario termine del 16 febbraio 2023 è stato posticipato al 16 marzo 2023.

La Sampdoria da un lato può tirare un sospiro di sollievo, dall’altro però deve comunque trovare al più presto una quadra per arrivare a fine campionato senza penalizzazioni e allontanare lo spettro del fallimento. Il rinvio è solo per i contributi Inps, ma gli stipendi (ultima tranche 2022) vanno pagati.

Ora, accando al cda, sta operando l’avvocato Eugenio Bissocoli in qualità di esperto nominato dalla Camera di Commercio per la composizione negoziata della crisi. Un modo per prendere tempo e negoziare, appunto, con i creditori in attesa di ciò da cui non si potrà prescindere: ricapitalizzazione o cessione. Se Bissocoli ha accettato significa che uno spiraglio è possibile, anche se ormai il cda ha praticamente eroso tutti i fondi a disposizione e anche qualcosa in più.

Bissocoli, of counsel (collaboratore esterno) della Zitello Associati studio legale in Milano, ha anche studio a Genova (Giudici Bissocoli Bonati).

Laureato a Genova con lode in Giurisprudenza nel 1993, ha conseguito un Master in corporate and international business presso la Fordham University di New York nel 1995. Iscritto all’albo dal 1996, è un avvocato con una consolidata esperienza maturata in ambito corporate e litigation, in primari studi legali internazionali nelle città di Genova, Milano e Londra. Ha acquisito esperienze importanti in materia di procedure di amministrazione straordinaria avendo assistito per anni importanti creditori finanziari nazionali e internazionali in contenziosi e compravendite di assets di società in amministrazione straordinaria.