La 20enne ligure Alessandra Mele vince il “Sanremo norvegese” e vola all’Eurovision

Liguria/strong>. Sarà la italo-norvegese Alessandra Mele a rappresentare la Norvegia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Ieri sera si è tenuta la serata finale del Melodi Grand Prix, la selezione norvegese del contest canoro europeo: Alessandra ha trionfato con la canzone “Queen of Kings” e ciò le consentirà di rappresentare il paese scandinavo al festival internazionale in programma a Liverpool il 9, 11 e 13 maggio.

Come riportato da EuroFestivalNews, a portare Alessandra alla vittoria è stato “il mix di giurie internazionali e televoto. La giovanissima cantante ha avuto la meglio sugli altri 8 finalisti, fra cui Ulrikke Brandstorp che ha vinto il Melodi Grand Prix nel 2020 e che avrebbe dovuto rappresentare la Norvegia all’Eurovision Song Contest nel medesimo anno, poi cancellato per via della pandemia”.

Alessandra Mele è nata nel 2002 a Pietra Ligure da mamma norvegese e papà italiano. Da sempre amante della musica, a 6 anni ha iniziato a studiare canto e pianoforte sotto la guida della mamma. Fino a due anni fa Alessandra viveva a Cisano sul Neva. Finita la maturità ha deciso di partire per Oslo per iscriversi al conservatorio e tentare la sua avventura a “The Voice Norge“. Lì ha alcuni parenti, tra cui uno zio che lavora in ambito musicale come chitarrista turnista professionista a cui Alessandra si appoggia molto. Sua mamma d’altronde è norvegese.

Alessandra ha sempre adorato cantare e sul territorio si è fatta conoscere con alcuni concerti insieme al suo maestro di pianoforte Alessandro Collina, con cui studia da 6 anni, e ha vinto alcuni concorsi locali come la quinta edizione di “VB Factor” quando aveva solo 12 anni. Oltre al pianoforte, negli ultimi tre anni ha studiato canto presso i “Nati Da un Sogno” con la vocal coach Debora Tamagnini che l’ha seguita nella preparazione delle esibizioni e che di lei ha detto: “Un vero e proprio talento, una voce unica. Le auguro davvero di arrivare in alto”.

A gennaio 2022 ha partecipato a “The Voice Norvegia”. Dopo i primi tre provini iniziali si è esibita alle blind con il brano “I will Pray (Pregherò)” di Giorgia e Alicia Keys (che si può ascoltare qui) e che le è valso l’accesso alla prossima fase del programma: il duello. Si sono girati tre giudici su quattro, proprio quando ha iniziato a cantare in italiano. Ha poi scelto per il suo percorso, il giudice Espen Lind cantante, autore e produttore per cantanti quali Taylor Swift, Beyoncé, i Train, Jennifer Hudson, Emeli Sande e Selena Gomez. Dopo le selezioni, è arrivata fino ai live.

“Queen of Kings, la canzone che porterà all’Eurovision 2023 e di cui è co-autrice è “un inno alla forza e all’indipendenza delle donne e ha già riscontrato un grande successo in Norvegia e racimolato 5 milioni di streaming su Spotify”.

Il sorteggio tenutosi il 31 gennaio ha sancito che la Norvegia gareggerà nella prima semifinale del 9 maggio dove l’Italia avrà diritto di voto.