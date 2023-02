Jankto fa coming out. L’ex giocatore della Sampdoria: “Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”

Genova. “Sono omosessuale e non voglio più nascondermi” così il calciatore della Repubblica Ceca ed ex giocatore blucerchiato Jacub Jankto, 27 anni, fa coming out sulla propria pagina Instagram.

Un video con il suo volto in primo piano, su sfondo scuro, in cui Jankto si esprime in inglese e viene sottotitolato in ceco: “Come tutti gli altri ho i miei punti di forza. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo come meglio posso, da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore“.

Jacub Jankto, nato a Praga, attualmente gioca per lo Sparta Praga, in prestito dal Getafe, ma vanta appunto un passato in Italia, dove arrivò nel 2015 all’Udinese, che lo mandò in prestito in Serie B per giocare con l’Ascoli.

Segue l’esordio in serie A, nella stagione 2016-2017 a Udine, dove resta due stagioni prima di trasferirsi alla Sampdoria: a Genova segna nel derby e in qualche occasione diventa anche capitano, rimanendo tre stagioni prima di trasferirsi in Spagna nell’estate 2021. In totale ha giocato 155 partite in Serie A, segnando 17 gol.

Quello di Jankto è uno dei pochissimi coming out nel mondo del calcio. Lo scorso maggio Jake Daniels, 17 anni, che gioca per il Blackpool, nella seconda divisione inglese (Championship), era diventato il calciatore professionista di più alto profilo a fare coming out, superato oggi da Jankto.

In Italia il primo coming out di un giocatore Figc nel 2014 è stato quello di Rosario Coco, che militava nella squadra Roma Ostia Antica, in terza categoria.