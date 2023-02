Genova. Non solo cinghiali in città, ma con grande sorpresa è stata avvistata anche un’istrice a spasso per le vie di Genova Nervi.

La bestiola è stata avvistata mentre scorazzava su un marcipiede ed è stata ripresa in video con un cellulare da un passante a bordo di un’auto.

L’episodio si è verificato ieri sera poco prima delle 23. Il video, pubblicato sulla popolare pagina Facebook I love Genova è diventato subito virale grazie anche al simpatico audio ‘Sganghero’ diffuso su Tik Tok.

Negli ultimi tempi e settimane sono sempre più frequenti le comparse di animali selvatici per le vie della città che destavo sempre grande curiosità e attenzione da parte di passanti.

Ma fin ora ad essere avvistati sono sempre stati, per lo più, cinghiali. Questa volta invece la protagonistaè un’istrice che corre lungo le vie di una delle zone più rinomate di Genova, Nervi.