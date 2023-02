Iren Genova Quinto stecca la sfida col Posillipo: i napoletani vincono ad Albaro

Genova. Passo falso dell’Iren Genova Quinto, che in casa si arrende al Posilippo, capace di vincere 6-4 alla “Marco Paganuzzi” di Albaro nella diciottesima giornata del campionato di serie A1.

“Devo fare i complimenti ai nostri rivali – commenta il tecnico Luca Bittarello -, hanno fatto un’ottima gara in difesa e hanno saputo metterci in difficoltà. Noi non siamo stati altrettanto bravi e lucidi in superiorità numerica, dove non abbiamo concretizzato occasioni importanti, e anche in difesa c’è molto da rivedere, dal momento che abbiamo concesso ben quattro gol a uomini pari, ed è difficile vincere le partite quando succede. Ora non dobbiamo buttarci giù, dobbiamo lavorare sulle cose che abbiamo sbagliato e trarre quindi vantaggio dalle sconfitte, specie in vista della Coppa Italia”.

Il tabellino:

IREN GENOVA QUINTO – CN POSILLIPO 4-6

(Parziali: 2-2, 1-3, 1-1, 0-0)

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, Villa 1, G. Molina Rios 1, R. Ravina, A. Fracas 1, A. Nora, N. Figari, P. Mijuskovic, M. Gitto, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma, B. Stevenson 1, T. Abramson 2, G. Mattiello 1, E. Aiello, A. Picca, M. Lanfranco 1, L. Briganti, A. Scalzone, M. Milicic 1, P. Saccoia, R. Spinelli. All. Brancaccio

Arbitri: Carmigniani e Nicolai

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Quinto 2/9, Posillipo 1/4 + 1 rigore.