Infortunio sul lavoro ad Arenzano, operaio trasportato al San Martino

Genova. Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, poco dopo le 9.30, ad Arenzano dove un operaio si è ferito in un cantiere in via dell’Erica.

Sul posto sono giunti, in codice rosso, i soccorsi. L’operaio ha riportato un trauma addominale, fortunatamente non di grave entità, è stato quindi trasportato in codice giallo dall’automedica del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Solo due giorni fa si è registrato un altro incidente sul lavoro. In via Fossato di Cicala a Molassana dove un operaio di 33 anni era caduto da un’impalcatura, ad una altezza di quattro metri e mezzo circa, mentre lavorava. In questo caso l’operaio era stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.