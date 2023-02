Incidente tra un camion e tre auto in A26, due feriti in ospedale e coda fino a 10 chilometri

Genova. Traffico nel caos sull’autostrada A26 tra Masone e l’autostrada A10, non solo a causa dei cantieri ma anche per un incidente che ha visto coinvolti quattro veicoli poco prima di mezzogiorno.

Per cause da chiarire si sono scontrati un camion e tre auto nel tratto in direzione Genova. In tutto quattro persone coinvolte, di cui una donna di 54 anni ferita e trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Un’altra persona risulta soccorsa in codice verde, gli altri hanno rifiutato il trasferimento in ospedale.

Sull’autostrada si sono formati 10 chilometri di coda, ora in diminuzione.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Mele, la Croce Rossa di Masone, i vigili del fuoco e la polizia stradale.