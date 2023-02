Incidente sul lavoro in Ansaldo, la rabbia di sindacati e politica: “Più sicurezza, non doveva succedere”

Genova. Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi intorno alle 14.30 in Ansaldo Energia. Secondo quanto appreso un pezzo di una macchina utensile da 200 kg si sarebbe staccato colpendo in testa un operaio di 36 anni dopo aver sfondato la paratia di protezione. Subito sono arrivate le reazioni da parte del mondo dei sindacati e della politica.

Rsu Fiom Cgil: “Operaio impegnato su una macchina vecchia di 43 anni”

“L’operaio di Ansaldo Energia colpito da un pezzo che si è staccato da una macchina utensile lavorava su una macchina della fine degli anni Settanta” lo rende noto la rsu Fiom Cgil che, in attesa di comprendere dagli organismi competenti quale sia stata la dinamica che ha portato al grave infortunio sul lavoro di oggi, sottolinea come l’operaio fosse nel posto dove doveva essere.

E continua: “In Ansaldo Energia si è sempre parlato di sicurezza, di grandi investimenti, di grandi piani di rilancio, ma alla prova dei fatti gli operai lavorano su macchine vecchie di 43 anni: nel caso in questione non c’era la telecamera, le sicurezze sulla paratia erano le più antiquate possibili tanto è vero che il pezzo che girava l’hanno fermato i lavoratori e non la procedura di emergenza”.

“Oggi si parla molto di sicurezza sul lavoro, ma è evidente che non se ne può solo parlare, occorre mettere da parte le chiacchiere: domani ci sarà sciopero con manifestazione nei pressi della Direzione Ansaldo e nel frattempo – conclude la rsu – i lavoratori non lavoreranno più su macchine che non garantiscono l’incolumità”.

Bonazzi (Fiom Cgil): “Rabbia e sdegno per un dramma che non doveva accadere”

La Segreteria della Fiom di Genova esprime rabbia e dolore per l’ennesimo grave incidente accaduto questa volta in Ansaldo Energia, la più grande azienda metalmeccanica di Genova.

La Fiom ritiene che questa situazione non possa più andare avanti e nello stringersi ai famigliari e ai colleghi dell’operaio, che oggi hanno scioperato, conferma il proprio impegno, ribadendo la necessità di una forte attività rivendicativa per la sicurezza sul lavoro.

Capogreco (Rsu Fim Cisl): “Vogliamo incontro urgente con dirigenza”

“È inconcepibile quello che è accaduto oggi con l’incidente che ha coinvolto un lavoratore: parliamo di investimenti ma troppo poco si pone l’accento sulla sicurezza e sulla necessità di mettere risorse per sostituire macchinari, alcuni dei quali vecchi di 40 anni” spiega Andrea Capogreco, RSU Fim Cisl Liguria per Ansaldo Energia.

E conclude: “Domani mattina faremo altre due ore di sciopero e andremo sotto la sede della dirigenza per chiedere immediatamente un incontro con i vertici dell’azienda”.

Antonio Apa, Coordinatore Uilm Liguria: “Ennesimo incidente registrato in Ansaldo Energia”

“Poche ore fa in Ansaldo Energia un giovane trentaseienne è stato colpito violentemente alla testa da un pezzo fuoriuscito da una macchina utensile in cui prestava la sua attività. Lo stesso è stato trasportato in codice rosso in ospedale ed è intubato in coma” afferma Antonio Apa.

Prosegue: “Le RSU hanno dichiarato immediatamente sciopero. Ci vuole stomaco a descrivere questo incidente come infortunio sul lavoro. Nel 2022 sono aumentati e i dati INAIL ne evidenziano 697.333. In Ansaldo Energia per fortuna quelli gravi sono pochi, nonostante ciò ci batteremo e sorveglieremo perché venga assicurata la necessaria prevenzione e la legalità sul posto di lavoro”.

Nessun infortunio dovrà più essere considerato ordinaria amministrazione perché ad ogni persona e alla sua salute venga riconosciuta la sacralità che le è propria. Sono vicino al giovane ragazzo e auspichiamo tutti che possa guarire rapidamente” conclude Apa.

Rixi (Lega): “Sicurezza sul lavoro deve essere priorità”

“La sicurezza sul luogo di lavoro deve essere una priorità. È importante rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza sul lavoro per prevenire incidenti drammatici come quello che ha coinvolto un giovane operaio di Ansaldo Energia a Genova”afferma Edoardo Rixi, deputato e vice ministro al Mit.

E conclude: “In attesa che venga chiarita la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia. Con l’augurio di una pronta guarigione”.

Luca Pastorino (Gruppo Misto): “Vicinanza a operato Ansaldo Genova ricoverato dopo grave incidente e solidarietà per sciopero”

“Apprendo con grande preoccupazione la notizia del grave incidente alla Ansaldo Energia di Genova. Manifesto la mia vicinanza alla famiglia dell’operaio ricoverato, nell’auspicio che ci siano aggiornamenti positivi sul suo stato di salute nelle prossime ore” dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, iscritto al gruppo Misto.

Prosegue: “E voglio dare tutta la mia solidarietà ai lavoratori che hanno proclamato immediatamente lo sciopero. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere una assoluta priorità del governo, da cui aspettiamo un decreto lavoro che non arriva da settimane”.

“Sul tema del lavoro – aggiunge Pastorino – c’è la disponibilità a un confronto senza pregiudizi con la maggioranza, perché la piena sicurezza dei lavoratori non è un tema che deve dividere la politica. A patto che ci sia una volontà di intervenire in maniera decisa, potenziando i controlli e gli investimenti in questo senso”.