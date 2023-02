Incidente sul lavoro in Ansaldo Energia, operaio colpito alla testa: ricoverato in condizioni gravissime

Genova. Grave incidente sul lavoro intorno alle 14.30 di oggi in Ansaldo energia. Secondo quanto appreso un pezzo di una macchina utensile da 200 kg si sarebbe staccato colpendo in testa un operaio di 36 anni dopo aver sfondato la paratia di protezione.

E’ successo all’interno del reparto meme, media meccanica dell’azienda, la principale fabbrica metalmeccanica della città, specializzata nella produzione di turbine a gas.

Il lavoratore, colpito in fronte dal pezzo metallico sarebbe poi caduto all’indietro battendo anche posteriormente il cranio. L’operaio, che lavora in Ansaldo da alcuni anni, è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino, privo di coscienza. Le sue condizioni sono definite dai sanitari molto gravi.

Sotto choc i colleghi di lavoro che hanno assistito inermi all’incidente. Immediata la reazione dei sindacati che hanno dichiarato sciopero per questo pomeriggio. “A seguito del grave infortunio accaduto a un compagno di lavoro – si legge nel comunicato sindacale – traportato in codice rosso, tuttora in coma intubato – si dichiara per il secondo turno e per i normalisti sciopero dalle ore 16 a fine turno”.

Sul posto sono arrivati la asl3, l’ispettorato del lavoro e la polizia per i primi accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

“Sarà la magistratura ad accertare quanto è successo – commenta il coordinatore dell’Rsu Federico Grondona – quello che possiamo dire noi è che la macchina su cui lavorava l’operaio ha 43 anni di vita, in quelle moderne ci sono le telecamere che consentono di lavorare i pezzi senza doverti avvicinare troppo, questa macchina era più vecchia del lavoratore che ci stava lavorando sotto. Questo è il grande sviluppo per Ansaldo Energia”. E per domani Grondona annuncia “altre due ore di sciopero la mattina”.