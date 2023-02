Incidente stradale a Torriglia, la vittima è Rocco Pilato: tra le ipotesi quella di un malore

Genova. Saranno i carabinieri di Torriglia a cercare di far luce sul tragico schianto di ieri sera sulla statale 45 in località Laccio. A perdere la vita a bordo della sua Opel è stato un uomo di 58 anni. Si chiamava Rocco Pilato, originario della Sicilia. Viveva a Torriglia da molti anni e faceva il muratore ed era sposato.

Al momento non è chiaro cosa possa essere accaduto ma è certo che l’auto si è schiantata contro il guard rail in un tratto rettilineo e non ci sarebbero tracce del coinvolgimento di altri veicoli. Le ipotesi più probabili a quel punto sono quelle di un malore o di un ostacolo improvviso sulla carreggiata, come un animale che per evitarlo avrebbe costretto l’uomo a sterzare bruscamente.

Ieri sera dopo lo schianto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento est, l’automedica e la croce rossa di Torriglia ma per Pilato, deceduto praticamente sul colpo, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.