Incendio via Piacenza, i primi interventi sul palazzo a carico dei residenti: “Comune e regione ci aiutino”

Genova. Continuano senza sosta le operazioni di recupero e messa in sicurezza del palazzo di via Piacenza devastato da un incendio nella notte tra martedì e mercoledì: una lotta contro il tempo per avviare i primi interventi sull’edificio al fine di mettere al riparo lo stabile letteralmente rimasto senza copertura e quindi in balìa degli eventi atmosferici.

Come riferito da alcuni condomini, infatti, nei prossimi giorni, forse ore, sarà convocata una riunione di condominio urgente per deliberare i primi interventi necessari per mettere al riparo l’edificio: l’idea è quella di installare un ‘pallone’, vale a dire una tensostruttura, che chiuda il tetto e per farlo servono ponteggi e l’apertura di un cantiere. Il tutto con tempistiche le più strette possibili per evitare danni su danni.

E visto che l’accertamento delle cause, e quindi le responsabilità anche in solido di questo disastro dovranno passare attraverso perizie e indagini della magistratura, le diverse assicurazioni che a vario titolo coprono le singole abitazioni e il condominio restano in attesa. Con il portafoglio cucito. Da qui deriva che qualsiasi intervento nel brevissimo periodo dovrà per forza passare dalla tasca dei condomini, per poi aspettare un eventuale rimborso. Un rimborso che potrebbe avere tempistiche lunghe.

Le operazioni di recupero dei beni di prima necessità andrà avanti fino a sera

Una pessima notizia per chi, oltre ad aver perso la casa e quasi tutto, oggi si trova con una pesante incognita sul proprio futuro: “Abitiamo al piano interrato che da su via Emilia – racconta a Genova24 una residente – il nostro appartamento non è stato toccato dalle fiamme ma è completamente allagato dall’acqua che a quasi due giorni dall’incendio continua a scendere dai piani superiori. Non so neanche se potremmo mai tornarci a vivere”. E se si dovesse mettere mano al portafogli per far partire i lavori “sarebbe il colpo di grazia“.

Per questo motivo l’amministratrice di condominio ha scritto alle istituzioni della città, al sindaco Marco Bucci e al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, chiedendo un intervento di comune e regione per sostenere i 96 concittadini piombati all’improvviso in un incubo di cui non si vede la fine. “Molti di noi hanno perso tutto, non sappiamo cosa fare, abbiamo bisogno di aiuto. Adesso”.

E in via Piacenza inizia a montare anche rassegnazione e rabbia: “Nel frattempo noi dobbiamo continuare a pagare il mutuo – ci racconta un residente appena tornato da un sopralluogo nella sua abitazione dove con qualche borsa ha recuperato vestiti e ricambi per la famiglia – io mi chiedo dove sia il sindaco. Nessuno lo ha visto qua. Una visita sarebbe stata gradita in questo momento: non basta un post su Facebook, ci sono quasi cento genovesi senza casa. San Gottardo non è distante“.