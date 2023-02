Genova. Continuano senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco intervenuti ieri sera per domare il grosso incendio che ha letteralmente devastato un palazzo tra via Piacenza e via Emilia, a San Gottardo, in Val Bisagno. Le fiamme hanno distrutto completamente il tetto, il sottotetto e l’ultimo piano del civico 17, ma i danni si sono estesi a praticamente tutto l’edificio a seguito delle centinaia di litri d’acqua utilizzati per spegnere il rogo.

A 16 ore dall’inizio dell’incendio la bonifica è ancora in corso. I vigili del fuoco stanno rimuovendo le parti pericolanti delle strutture in legno che sostenevano tetto, mentre in molti locali del palazzo è ancora presente fumo e sostanze chimiche in sospensione. Al momento tutto lo stabile è considerato inagibile: l’acqua, seguendo il vano scale, sarebbe percolata in diversi appartamenti sottostanti e al momento non è chiaro quali siano le dimensioni di questo incidente. L’amministratore di condominio, accompagnato da pompieri e protezione civile sta facendo un sopralluogo all’interno del palazzo per provare a capire la tenuta strutturale dell’edificio. Solo dopo l’esito di questi controlli si capiranno le prossime disposizioni. Via Piacenza è ancora chiusa al transito.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio: confermata la presenza di lavorazioni all’interno del sottotetto, lavori in essere per interventi sull’impianto di recupero delle acque meteoriche. Secondo alcune ipotesi, ancora da confermare, le fiamme sarebbero scaturite nei locali dove erano presenti le attrezzature.

Sul posto anche l’unità avanzata mobile dei vigili del fuoco che sta assistendo i residenti: al momento è escluso che gli abitanti possano entrare nelle case per recuperare beni, per cui, appartamento per appartamento, vengono raccolte le informazioni per recuperare beni di primissima necessità (farmaci e oggetti di valore) che gli stessi pompieri andranno poi a recuperare. “Non sappiamo ancora nulla della situazione in casa nostra – racconta a Genova24 una residente – io abito al secondo piano, che non è stato interessato dalle fiamme. Quello che temiamo è l’acqua. I segni di infiltrazione che si vedono in facciata non ci fanno stare tranquilli”.

Incendio in via Piacenza, il day after

“Non sappiamo ancora quando e se potremmo tornare a recuperare i nostri affetti – ci racconta un altro abitante del palazzo – Al momento stiamo dando delle liste di cose indispensabili che vengono poi recuperate dai pompieri. Ma la selezione è durissima. Cosa si può salvare di una vita con due sacchetti?”.

Delle 96 persone evacuate, al momento 41 sono state prese in carico dal Comune di Genova, e per il momento sono alloggiate in albergo. Il loro destino è appeso all’esito delle perizie, ma vista la situazione i tempi lunghi sono una certezza. Sempre che prima o poi si possa tornare ad abitare quel palazzo. Tra questi anche 9 minori, di cui un neonato. Sul posto è stata predisposta l’attivazione dell’Unità di crisi locale.

Da questa mattina è stata attivata e resa disponibile alla popolazione l’area di attesa “Sede Municipio IV – Auditorium” presso la Biblioteca Saffi in via Molassana 74Fr; sono stati attivati i servizi di ristorazione scolastica del Comune e sono stati forniti già 30 pasti alle famiglie che, per il momento, ancora non sono riuscite a rientrare in casa. Infine, sono stati attivati i volontari di Protezione Civile per fornire tutta l’assistenza necessaria alla popolazione all’interno dell’area di attesa.

“La nostra priorità adesso è fare in modo che le persone che sono rimaste fuori dalle proprie abitazioni ricevano la massima assistenza possibile – spiega l’assessore alla Protezione civile Sergio Gambino che sta seguendo l’evolversi della situazione – ci stiamo occupando di tutti, a partire dalle persone più fragili, alcuni anziani, fino ai minori; sappiamo che c’è anche una famiglia con un neonato che ha chiesto l’aiuto del Comune. Abbiamo allestito con la Protezione civile un’area di assistenza e stiamo provvedendo anche a distribuire pasti caldi. Continuiamo a monitorare costantemente la situazione con i nostri uffici e a tenere la popolazione costantemente informata”.