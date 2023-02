Genova. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta sul maxi incendio in via Piacenza che ha distrutto tutto l’ultimo piano dello stabile al civico 17. L’ipotesi al momento è incendio colposo.

Il fascicolo appena aperto è al momento contro ignoti ma le prime risultanze investigative confermano che le fiamme sarebbero scaturite dal sottotetto sui cui gli operai della ditta Fb srl stavano svolgendo alcuni lavori di impermeabilizzazione e riposizionamento della grondaia.

In particolare l’ipotesi è che le fiamme siano state provocate da un cannello a gas, che è stato sequestrato, poggiato ancora incandescente al termine dei lavori di quella giornata, terminati alle 18.

Il proprietario dell’appartamento dell’ultimo piano, ora distrutto e posto anch’esso sotto sequestro, aveva segnalato nel pomeriggio dei “buchi” sul soffitto e contattato l’amministratrice di condominio. Poi alle 21 il disastro, con le fiamme che hanno divorato completamente il tetto e distrutto gli appartamenti all’ultimo piano. In base alle prime testimonianze, tuttavia, i ‘buchi’ sul soffitto e il successivo rogo non avrebbero alcun nesso causale, ma per avere certezze occorre attendere l’esito delle indagini tecniche da parte dei vigili del fuoco.

L’edificio al momento resta inagibile e dei 96 sfollati, 41 sono al momento ospitati in albergo a carico del Comune di Genova che ha anche messo a disposizione degli sfollati e l’area di attesa “Sede Municipio IV – Auditorium” presso la Biblioteca Saffi in via Molassana 74Fr; sono stati attivati i servizi di ristorazione scolastica e i volontari di Protezione Civile per fornire tutta l’assistenza necessaria alla popolazione.

I tempi di rientro degli inquilini fra l’altro si preannunciano lunghi: impossibile che venga data l’agibilità a un edificio senza il tetto. Fra l’altro nel sottotetto erano collocate tutte le utenze ora distrutte dalle fiamme e tutte da ripristinare, senza parlare delle infiltrazioni d’acqua causate delle imprescindibili operazioni di spegnimento del rogo che hanno creato danni anche agli appartamenti dei piani inferiori.