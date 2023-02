Incendio in via Piacenza, due gatti dispersi: la loro abitazione completamente distrutta

Genova. Mentre le operazioni di bonifica dell’incendio che ieri sera ha devastato un palazzo in via Piacenza sono ancora in corso, e la conta dei danni, sicuramente ingenti, deve ancora iniziare, c’è apprensione per due gatti presenti al momento del rogo in un appartamento dell’edificio e ora dispersi.

Secondo quanto appreso da Genova24 in presa diretta durante l’incendio, infatti, un residente dell’ultimo piano è dovuto scappare senza riuscire a recuperare i suoi due mici, rimasti quindi probabilmente intrappolati nell’abitazione. Abitazione che è andata poi completamente distrutta insieme a tutto l’ultimo piano del palazzo e al sottotetto.

“Ero a casa che stavo dormendo – ha raccontato il padrone dei due gatti ai nostri microfoni – mi ha chiamato una amica dicendomi di scendere. Esco fuori dalla porta e ho visto i vigili del fuoco che mi hanno detto di rimanere ancora in casa. Poi dopo venti minuti mi hanno detto che dovevo andare via. Ho preso quello che potevo, ma i miei due gatti non sono riuscito a prenderli che erano spaventati. E sono dovuto andare via senza di loro”.

Sulla loro sorte non ci sono al momento notizie ufficiali, ma stando alle prime informazioni raccolte nel day after, al primo giro di ispezioni all’interno delle case coinvolte, non sarebbero stati trovati. La speranza è quella che i due gatti siano riusciti a trovare una via di fuga per mettersi in salvo.