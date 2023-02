Casarza Ligure. Ieri pomeriggio, per cause in via di accertamento, un furgone parcheggiato in via Annuti a Casarza Ligure, ha preso fuoco.

La fiamme si sono propagate anche al mezzo parcheggiato lì vicino.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i mezzi, di cui uno alimentato a gpl. Nessuna persona è rimasta coinvolta