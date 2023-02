Genova. Dopo il tremendo incendio che ha di fatto distrutto parte di un palazzo di via Piacenza, le 96 persone rimaste sfollate non sono ancora potute rientrare nelle loro abitazioni, in attesa delle verifiche strutturali sull’edificio. Molte di loro, al momento del rogo, sono scappate dalla propria casa senza riuscire a portare con sé nulla, tra vestiti, ricambi e accessori per la propria igiene personale.

Per questo motivo nel quartiere è scattata la gara di solidarietà, con una raccolta vestiti per assistere queste persone in questo momento di grave bisogno. Al centro di queste iniziative sono gli spazi della Concordi di via Trensasco 1, di fronte alla chiesa di San Gottardo, dove è possibile portare vestiti per tutti sfollati che ne hanno bisogno.

Per chi consegna “Vi chiediamo di dividere i sacchi tra uomo donna e bambino per aiutare a gestire meglio la raccolta – si legge sui gruppi facebook – C’ è anche un aiuto permanente a Molassana, dalla chiesa di San Rocco”. Presso la Concordia il ritiro è previsto al giovedì, cioè oggi, mentre a Molassana i vestiti non vengono consegnati.

In campo anche i ragazzi e le ragazze del Centro sociale Pinelli, ubicato poco distante: sabato 18 febbraio dalle 11 alle 16 in via Fossato di Cicala 22 r, gli attivisti raccoglieranno abiti, asciugamani, lenzuola e tovaglie “per le famiglie che stanno vivendo questa ennesima difficoltà”.

In particolare ad essere richiesti sono necessari vestiti e scarpe per una bimba di 4/5 anni, con 25 di piede. Per l’intimo ovviamente la richiesta è quella di capi nuovi e non usati. Anche il papà della piccola ha bisogno di pantaloni (taglia 46) e scarpe del 42, mentre la madre ha bisogno di scarpe 37 e taglia vestiti S. “Servono prodotti igiene personale, spazzolini dentifrici, saponi e shampoo“.