In Liguria cresce il Pil, Toti: “Segnali importanti, andiamo avanti con ottimismo e impegno”

Genova. “La Liguria è sulla strada giusta: le previsioni dicono che nel 2023 crescerà dell’1,1 %, cioè molto di più della media nazionale che è stimata allo 0,5%, e lo stesso vale per l’occupazione, con dati che ci parlano di una Liguria prima in Italia per rapporto tra dinamica delle attivazioni nette sui dipendenti per regione, con un 1,22% contro lo 0,38% italiano, più del triplo della media nazionale. Tutti numeri che confermano l’ottimo andamento del 2022 e che ci spingono ancora di più ad andare avanti con ottimismo, determinazione ed impegno“.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a proposito delle stime sulla crescita del Pil in Liguria per il 2023, diffuse oggi dall’ufficio studi di Confartigianato.

“Si tratta di segnali di crescita importanti per l’economia ligure, in tutti i settori: grazie alla promozione del nostro territorio cresce nel turismo e nella ristorazione, oltre che nei servizi e nell’edilizia – continua il presidente – E grazie alle grandi opere, come l’arrivo dell’alta velocità, la costruzione della nuova diga del porto di Genova e i nuovi porti turistici, crescono anche la logistica e i cantieri. Non resta che continuare così, rimboccandoci le maniche per costruire un futuro di benessere per le nuove generazioni”.

“Sono risultati che dimostrano ancora una volta la tenuta della comunità economica ligure di fronte alle avversità che hanno trasversalmente colpito l’intero Paese e che ci sprona ancora di più a proseguire il proficuo lavoro finora intrapreso assieme a tutti i nostri partner – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Opportuno identificare e contrastare nel miglior modo possibile una situazione generale molto complessa, amplificata da fenomeni, o di portata eccezionale come la guerra, che auspichiamo raggiunga al più presto una composizione di pace, o strutturali, in essere da molto tempo e ben al di fuori dalla portata diretta degli interventi regionali”.